Hadirkan Platform Solusi Terintegrasi Nasabah Korporasi, BRI Luncurkan QLola by BRI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Inovasi digital untuk memberikan berbagai kemudahan ke nasabah terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di usianya yang telah menginjak 127 tahun, BRI memperkenalkan platform solusi terintegrasi produk wholesale banking “QLola by BRI”.

QLola by BRI diperkenalkan pertama kali pada Jumat (16/12/2022) atau bertepatan dengan HUT BRI ke-127 di Jakarta dan kemudian resmi diluncurkan pada Selasa (20/12/2022) yang dihadiri Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama BRI Sunarso, Jajaran Direksi BRI, dan perwakilan nasabah wholesale dari swasta, BUMN, dan Kementerian/Lembaga.

Peluncuran platform QLola by BRI ini merupakan salah satu wujud komitmen BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II BRI Kartika Wirjoatmodjo yang juga mengungkapkan bahwa melalui integrasi ekosistem wholesale ke ritel diharapkan bisa mendorong pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia.

“Harapannya, Qlola by BRI bisa memberikan solusi integratif untuk bisnis nasabah khususnya menggabungkan ekosistem wholesale ke ritel,” ujarnya.

“Apabila integrasi antara wholesale, consumer, supplier hingga farmer kita satukan maka ini akan menjadi economic power yang luar biasa. Ekonomi Rural dan ekonomi perkotaan dapat diintegrasikan dalam sistem digital yang cepat untuk mendorong pertumbuhan. BRI memiliki nilai yang lebih berbeda, dimana BRI mengkombinasikan Wholesale dengan UMKM, dikarenakan BRI bisa menjangkau hingga ke Hulu dengan jangkauannya yang luas hingga ke 3T,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Sunarso mengungkapkan QLola by BRI menjadi salah satu langkah konkrit perseroan untuk mendorong digitalisasi sebagai solusi memenuhi beragam kebutuhan nasabah, dalam hal ini khusus nasabah wholesale.

“Di momentum HUT BRI ke-127, kami mempersembahkan terobosan bagi nasabah di segmen wholesale melalui QLola by BRI. Platform tersebut menjadi salah satu buah dari transformasi BRIVolution 2.0 yang diantaranya fokus pada digitalisasi untuk menghadirkan layanan yang efisien, mudah, cepat, dan aman bagi nasabah,” jelasnya.

QLola by BRI menjadi solusi terintegrasi untuk berbagai kebutuhan layanan perbankan nasabah wholesale. Platform ini menawarkan kemudahan dan keunggulan bagi nasabah untuk dapat mengakses berbagai fitur perbankan melalui mekanisme single sign on. Adapun fitur yang ditawarkan pada platform ini yaitu cash management, trade finance, bank guarantee, supply chain management, foreign exchange, dan financial dashboard.

Melengkapi keunggulan di atas, QLola by BRI juga dilengkapi dengan layanan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), custody, remittance tracking, kalkulator hedging dan rate terkait forex, serta monitoring keabsahan Bank Garansi (BG).

Di samping itu, pengelolaan akses QLola by BRI juga memudahkan bagi nasabah untuk dapat mengakses layanan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing nasabah.

QLola by BRI berkomitmen untuk terus berinovasi dan menjawab kebutuhan nasabah di segmen wholesale. “Kami senantiasa menciptakan layanan yang memberikan value added bagi Nasabah, agar BRI dapat terus tumbuh berkelanjutan. Selain menciptakan value dari aspek ekonomi dan bisnis (economic values), BRI akan terus menghadirkan social values bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.