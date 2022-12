IHSG Tertatih-tatih Masuk Zona Hijau, Naik 0,06 Persen ke Level 6.824

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan sektor berhasil mengerek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (22/12/2022).

IHSG akhirnya tertatih-tatih ditutup di zona hijau.

Dikutip dari Kontan.co.id, IHSG naik 3,76 poin atau 0,06 persen ke level 6.824.

Baca juga: Awal Perdagangan, IHSG Dibuka Menguat, Saham GOTO dan Bukalapak Masuk Jajaran Top Gainers

Sektor yang menguat paling tinggi adalah sektor teknologi 1,71%. Sektor perindustrian naik 1,00%.

Sektor transportasi naik 0,84%. Kemudian sektor infrastruktur menguat 0,83%. Lalu sektor kesehatan menanjak 0,64%.

Disusul sektor keuangan naik 0,64%. Sektor properti dan real estate menguat 0,62%. Sektor barang konsumer non primer naik 0,38%. Sektor energi naik 0,15%.

Adapun sektor barang baku turun 0,59%. Kemudian sektor barang konsumer primer merosot 0,25%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada Kamis mencapai 18,00 miliar dengan total nilai transaksi Rp 8,01 triliun.

Ada 285 saham yang naik, 218 saham yang merosot dan 200 saham yang stagnan.

Baca juga: Sembilan Indeks Sektoral Seret IHSG Jatuh 0,48 Persen ke 6.779, Sektor Teknologi Terjun Paling Dalam

Top Gainers LQ45 adalah:

1. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 6,09% ke Rp 1.220 per saham

2. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) 4,00% ke Rp 1.040 per saham

3. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) 3,70% ke Rp 1.120 per saham

Top Losers LQ45 adalah:

1. PT indocemen Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) 2,03% ke Rp 9.650 per saham

2. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) 1,90% ke Rp 2.060 per saham

3. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) 1,87% ke Rp 9.200 per saham

(Noverius Laoli)

Sumber: Kontan