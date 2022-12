Tantangan Bisnis dan Ancaman Resesi Jadi Bahasan Serius Praktisi dan Ekonom di Forum Ini

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020 menjadi salah satu tantangan terberat bagi dunia bisnis. Namun setelah tiga tahun berlalu, sektor bisnis yang terpuruk oleh pandemi perlahan mulai pulih.

Dengan kondisi ekonomi yang telah membaik, tahun depan (2023) seharusnya menjadi tahun yang penuh dengan optimisme untuk memulai bisnis dengan tanpa beban meski ancaman resesi global di depan mata karena konflik perang, hingga lonjakan inflasi di sejumlah negara.

Isu ini akan menjadi bahasan serius sejumlah praktisi bisnis dan pemerhati ekonomi di Infobrand Forum 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta bulan depan.

Susilowati Ningsih, CEO Infobrand mengungkapkan membahas secara komprehensif perkembangan ekonomi, brand dan bisnis sepanjang tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

Kegiatan ini akan mengundang sejumlah akademisi, pemerhati ekonomi dan marketing, serta praktisi brand, bisnis, inovasi, komunikasi, CSR dan digital dan mereka yang berkecimping di dunia brand dan bisnis.

“Forum ini kita harapkan menjadi media atau saluran sharing experience, sharing knowledge dan networking dengan sesama pengelola brand, serta update informasi terkait brand yang mencakup branding, marketing, promotion, dan digital activity,” ujar Susilowati dalam keterangan persnya yang dikutip Kamis, 22 Desember 2022.

Dia menjelaskan, forum ini juga mendukung pertumbuhan bisnis dan brand di Indonesia. Tema yang diangkat adalah "Strategy To Grow During The Threat of Recession.”

Mereka diantaranya, Roy Sembel, Professor Distinguished Chair for Finance & Investment IPMI International School of Business yang akan membawakan topik ”Critical Thinking in Economic Crisis”, Ketua Umum iDEA Bima Laga, mantan Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Mas Achmad Daniri serta Wahyu T Setyobudi dari Strategic Transformation and Innovation Researcher, PPM School of Management.

Narasumber lainnya adalah Ujang Sumarwan, Guru Besar Perilaku Konsumen yang membawakan topik Marketing Trends 2023 serta Tri Raharjo, CEO Tras N Co Indonesia.