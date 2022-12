Torehkan Kinerja Terbaik Serap SBN, BRI Kantongi Penghargaan Dealer Utama Terbaik 5 Tahun Beruntun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai mitra strategis pemerintah turut mengantarkan perseroan meraih prestasi sebagai dealer utama terbaik tahun 2021. Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kegiatan Stakeholders Gathering Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tahun 2022 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

BRI berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus, yakni Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN) dengan Kinerja Terbaik tahun 2021, Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana tahun 2021, dan Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk Kategori Bank Umum.

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja terbaik BRI dalam penyerapan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang turut mendukung pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso sebelumnya, bahwa BRI berkomitmen untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman resesi global.

Sunarso optimistis BRI mampu menciptakan dan memberikan value yang berkelanjutan, tidak hanya dari aspek economic value namun juga social value bagi seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan visi untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.

Hadir langsung menerima penghargaan, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengungkapkan bahwa sebagai dealer utama, BRI terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Aktivitas surat berharga BRI terus meningkat seiring dengan strategi penetrasi pasar yang dilakukan, baik terhadap client domestik maupun global. Selain itu, BRI juga fokus pada peningkatan shareholder value salah satunya melalui optimalisasi likuiditas bank dengan melakukan penempatan pada instrumen surat berharga. Pada tahun 2021, BRI tercatat mengelola surat berharga mencapai Rp351 triliun, naik 20,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Achmad Royadi.

Peran aktif di pasar surat berharga tersebut yang mendorong BRI secara konsisten mendapatkan predikat sebagai Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik sejak 2017. Penghargaan ini juga menunjukkan dukungan berkelanjutan BRI terhadap pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan nasional, salah satunya dengan memperluas customer base baik di segmen korporasi maupun di segmen ritel, serta optimalisasi jaringan kerja yang luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Dealer utama dalam lelang SBN sendiri terdiri dari bank atau nonbank yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menggerakan pasar atau market maker di pasar perdana maupun pasar sekunder. Selain itu, dealer utama juga dapat menyerap penerbitan SBN di pasar perdana, memperdagangkan seri SUN yang sudah ditetapkan Kemenkeu sebagai benchmark, hingga membuat kuotasi harga dua arah atau bid - offer dalam kisaran spread tertentu.