Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya RI, Berikut Daftar 10 Besar Orang Paling Tajir Se-Indonesia

TRIBUNNEWS.COM -- Pengusaha batu bara nasional Low Tuck Kwong secara mengejutkan menjadi orang terkaya di Indonesia.

Harta kekayaannya mengalahkan kakak beradik asal Kudus yakni Budi Hartono dan Michael Hartono.

Budi dan Michael sebelumnya menduduki tahta orang terkaya di Indonesia selama puluhan tahun.

Berdasarkan data Real Time Forbes Billionaires List, kekayaan Low Tuck Kwong per hari Minggu (25/12/2022) kemarin mencapai 25,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 393,12 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Nilai kekayaan Low Tuck itu mengungguli Budi Hartono dan Michael Hartono.

Data Forbes menunjukan, saat ini kekayaan Budi Hartono sebesar 22,1 miliar dollar AS atau setara Rp 344,76 triliun dan Michael Hartono sebesar 21,3 miliar dollar AS atau setara Rp 332,28 triliun.

Tetapi bila digabung, kekayaan pemilik pabrik rokok Djarum dan BCA tersebut hartanya masih terbanyak di Indoneia.

Pundi-pundi kekayaan Low Tuck memang meningkat pesat sejak awal tahun ini.

Pada awal 2022, kekayaan pria yang dikenal dengan julukan raja batu bara itu sebesar 3,7 miliar dolar AS atau setara Rp 57,72 triliun.

Kekayaan pemilik mayoritas saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tersebut meroket setelah harga sahamnya melonjak.

Sampai dengan Jumat (26/12022) kemarin, harga saham emiten batu bara itu telah meroket sekitar 608,97 persen secara year to date ke posisi Rp 18.575 per saham.

Dan hasilnya, secara mengejutkan Low Tuck Kwong kini menjadi orang terkaya di Indonesia.

Lonjakan kekayaan pria berusia 74 tahun itu selaras dengan kenaikan harga saham perusahaannya, PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Selain tersengat sentimen kenaikan harga batu bara, lonjakan harga saham BYAN disebabkan oleh aksi stock split yang dilakukan perusahaan pada awal Desember lalu.

