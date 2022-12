Kencangkan Fondasi Pengiriman, J&T Express Fokus Pada Pengembangan Layanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan bisnis e-commerce yang semakin dinamis, membuat penyedia jasa pengiriman punya peranan penting. Apalagi ketika memasuki akhir tahun, di mana para peminat belanja online makin meningkat dan tentunya efisiensi layanan pengiriman harus terus dikedepankan.

Seperti yang dilakukan oleh J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman berskala global, yang terus melebarkan jangkauan dan inovasi dalam layanan kepada pelanggan untuk memaksimalkan layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.

Antara lain dengan layanan EZ untuk pengiriman regular yang masih mendominasi pengiriman tahun ini, termasuk J&T ECO untuk layanan pengiriman yang lebih ekonomis, serta perkuat layanan baru J&T Super yang memberikan layanan premium dengan service level agreement (SLA) cepat dan tepat yang sudah tersedia di 30 kota di Indonesia, sementara J&T International Standard Express untuk pengiriman ke luar negeri.

Pilihan layanan yang variatif untuk mendorong peningkatan pengiriman di masa yang akan datang.

Sesuai dengan yang diungkapkan CEO J&T Express Indonesia Robin Lo, yang menyebut J&T Express mengedepankan efisiensi dan berkelanjutan.

“Pengiriman saat ini masih berjalan hingga akhir tahun, dan bertumbuh sekitar 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Kami memaksimalkan penyediaan layanan dengan SLA yang baik dan pengiriman yang efisien, tidak hanya saat peak season tapi juga pengiriman di waktu normal, karena layanan merupakan fondasi utama yang perlu diperkuat untuk menjadi landasan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Robin.

Komitmen meningkatkan efisiensi pengiriman dalam memberikan layanan operasional 365 hari merupakan suatu prioritas agar proses pengiriman sesuai dengan SLA yang ditentukan.

J&T Express juga mempertahankan keunggulan mesin sortir otomatis dengan kemampuan sortir yang sangat efektif, bisa mencapai 30 ribu paket per jam. Dilengkapi dengan peralatan sistem transmisi konveyor yang terbagi secara signifikan per moda transportasi pengiriman jalur paket luar pulau (via udara), jalur paket internal Pulau Jawa, jalur paket area Jakarta Raya dan jalur paket Bodetabek, dengan dukungan fasilitas Regulated Agent (RA) untuk operasional yang lebih optimal.

Kini, J&T Express sudah memiliki lebih dari 2.500 armada operasional dengan terdapat lebih dari 4.600 titik operasi, lebih dari 47.000 SDM yang terlatih, serta memiliki lebih dari 70 pusat distribusi/Gateway yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selama 7 tahun bertumbuh, J&T pun meraih berbagai penghargaan di antaranya TOP Brand Award, Go Asean Award dan Most Creative Companie, Millenials Top Bran dan WOW Brand, Indonesia Most Engage Delivery Service Brand, Marketeers Youth’s Choice Brand of The Year dan Marketeers Editor's Choice Award serta Mindful Company Award di penghujung tahun 2022.

J&T Express juga terus mengembangkan layanan pengiriman dan aktif mengeksplorasi peluang di pasar negara berkembang sebagai bagian dari strategi global ke depannya. Mereka sudah melebarkan sayap dengan ekspansi ke beberapa negara.

Hingga saat ini jaringan J&T Express menjangkau 13 negara yaitu Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, China, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Meksiko, Brasil dan Mesir.