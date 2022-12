Memasuki Pekan Tahun Baru 2023, Harga Cabai Naik Drastis

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Tahun Baru 2023, harga cabai pada 34 provinsi kembali menjadi sorotan karena kenaikannya.

Harga rata-rata semua jenis cabai mengalami kenaikan sebesar 3.78 persen.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Senin (26/12/2022) harga cabai rawit merah meningkat tajam sebesar 4.05 persen menjadi Rp 56.500 per kilogram (kg) dari Rp.54.300 per kg pada Jumat (23/12/2022).

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai Rawit hingga Telur Ayam Meroket, Berikut Rincian Harga Pangan

Cabai merah keriting mengalami sedikit kenaikan sebesar 0.53 persen dari Rp 37.700 per kg menjadi Rp 37.900 per kg.

Sedangkan cabai merah besar mengalami penurunan sebesar 0.80 persen dari Rp 37.300 per kg menjadi Rp 37 ribu per kg.

Kenaikan harga terpantau tidak hanya dialami oleh komoditas cabai. Daging ayam yang pekan lalu harganya naik, masih mengalami peningkatan harga.

Harga daging ayam naik 0.54 persen dari Rp 37 ribu per kg menjadi Rp 37.200 per kg.

Daging lainnya yang ikut naik adalah daging sapi paha belakang. Harganya naik 0.15 persen dari Rp 137.300 per kg menjadi Rp 137.500 per kg.

Selain itu, harga rata-rata bawang turut mengalami kenaikan meski tidak signifikan, sebesar 0.1 persen.

Harga bawang putih naik 0.73 persen dari Rp 27.400 pe kg menjadi Rp 27.600 per kg, Harga bawang merah turun 0.53 persen dari Rp 37.800 menjadi Rp 37.600.

Harga telur ayam juga mengalami penurunan sebesar 0.63 persen dari Rp 31.600 per kg menjadi Rp 31.400 per kg.