Investasi Kecil Jepang Dimungkinkan dengan Sekuritas Digital, Aktifkan Uang Yang Tidur di Masyarakat

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sekuritas digital Jepang memasuki pasar satu demi satu, memungkinkan investasi kecil dengan mengurangi ukuran aset sehingga semakin banyak individu diharapkan bisa berpartisipasi lebih jauh ke dalam sistim sekuritas digital.

Sekaligus diharapkan dapat mengaktifkan uang tidur yang ada di masyarakat Jepang.

"Trust bank bergerak untuk memasuki sekuritas digital satu demi satu. Dengan menggunakan teknologi blockchain untuk memperkecil aset skala besar seperti real estat dan memudahkan individu untuk berinvestasi, tujuannya adalah untuk mendukung pembentukan aset dan menarik pelanggan baru lebih banyak lagi," papar sumber Tribunnews.com Rabu (28/12/2022).

Sekuritas digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengurangi aset besar seperti real estat dan pesawat terbang, memungkinkan investor individu untuk berinvestasi dalam jumlah yang relatif kecil dan meningkatkan sarana pembiayaan bagi perusahaan.

Mulai bulan ini, Mizuho Trust and Banking Corporation telah menjual lebih dari 2,1 miliar yen aset ryokan mata air panas di Kota Yuzawa, Prefektur Niigata, sebagai sekuritas digital yang dapat dibeli dari dua unit seharga 1 juta yen per unit.

Dengan berinvestasi pada sekuritas digital, bank dapat memperoleh distribusi sesuai dengan kondisi bisnisnya, yang bertujuan untuk mendukung pembentukan aset dan menarik pelanggan baru.

Kei Umeda, Presiden Mizuho Trust and Banking Co., Ltd., mengatakan, "Dengan sebagian besar aset yang dikelola oleh individu yang tersisa pada deposito, kami ingin memainkan peran sebagai jembatan dana untuk investasi real estat."

Banyak uang deposito Jepang menganggur atau tidur di dalam bank dan tampaknya dengan sistim baru ini ingin agar warga menarik ke luar dan memutarkan uang nya di sistim tersebut nantinya.

Dalam bisnis sekuritas digital, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dan Sumitomo Mitsui Trust Bank juga memasuki pasar, dan perusahaan perwalian besar berkolaborasi untuk mengembangkan sistem yang membentuk dasar pasar.