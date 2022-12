Miliarder AS Kehilangan Harta hingga 660 Miliar USD pada 2022, Kekayaan Elon Musk Susut Terbanyak

CEO Tesla, SpaceX, dan Twitter Elon Musk. Majalah bisnis Forbes mengungkapkan miliarder Amerika Serikat (AS) secara kolektif kehilangan kekayaan sebanyak 660 miliar dolar AS pada tahun ini.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Majalah bisnis Forbes mengungkapkan miliarder Amerika Serikat (AS) secara kolektif kehilangan kekayaan sebanyak 660 miliar dolar AS pada tahun ini.

Penurunan kekayaan miliarder AS terjadi karena harga saham teknologi menukik tajam yang dipicu oleh kenaikan suku bunga, inflasi yang tinggi dan ekonomi yang memburuk, menurut Forbes.

CEO Tesla, SpaceX, dan Twitter Elon Musk menjadi miliarder AS yang kekayaannya menyusut paling banyak. Kekayaan Musk turun sekitar 115 miliar dolar AS pada tahun ini.

Baca juga: Elon Musk Sesumbar Twitter Tidak Akan Bangkrut dalam Waktu Dekat

Pada Oktober, saat Musk membeli Twitter seharga 44 miliar dolar AS, dia menjual sekitar 23 miliar dolar AS saham Tesla untuk mendanai akuisisi tersebut. Baru-baru ini, dia mengonfirmasi rencananya untuk mundur sebagai CEO Twitter, begitu dia menemukan pengganti yang cocok.

Harga saham Tesla turun hampir 70 persen secara year-to-date pada 27 Desember. Investor lama Tesla meminta dewan direksi produsen mobil listrik itu untuk membuat Elon Musk kembali fokus pada Tesla.

Meskipun Elon Musk tergeser dari posisinya sebagai orang terkaya di dunia pada tahun ini, namun dia masih menjadi orang terkaya di Amerika Serikat, dengan kekayaan bersih yang hampir mencapai 139 miliar dolar AS pada 27 Desember.

Musk bukan satu-satunya miliarder AS yang kekayaannya menyusut pada tahun ini, berikut ini lima miliarder AS yang mengalami penurunan kekayaan pada 2022 berdasarkan laporan CNBC yang mengutip dari Forbes.

1. Jeff Bezos

Jabatan: Pendiri Amazon.com

Perkiraan kerugian tahun 2022: -80 miliar dolar AS

Kekayaan bersih per 27 Desember: 106,8 miliar dolar AS

Baca juga: Elon Musk Tak Berniat Jual Saham Tesla Lebih Banyak Lagi Hingga 2024

2. Mark Zuckerberg

Jabatan: Co-founder Meta Platforms Inc (perusahaan induk Facebook)

Perkiraan kerugian tahun 2022: -78 miliar dolar AS

Kekayaan bersih per 27 Desember: 42,7 miliar dolar AS

3. Larry Page

Jabatan: Salah satu pendiri Google

Perkiraan kerugian tahun 2022: -40 miliar dolar AS

Kekayaan bersih per 27 Desember: 76,8 miliar dolar AS

4. Phil Knight