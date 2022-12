Rumus Sukses Eka Tjipta Widjaja: Padukan Bisnis dengan Kepedulian pada Sekitar

TRIBUNNEWS.COM - Tahun 2022 merupakan tahun yang menghadirkan berbagai tantangan serta peluang bagi Indonesia. Di tengah gempuran pandemi Covid-19 yang masih melanda, terjadi konflik geopolitik global yang menyebabkan peningkatan beberapa harga bahan baku disertai dengan lonjakan kebutuhan masyarakat.

Situasi yang penuh tantangan ini juga berbarengan dengan ancaman perubahan iklim serta berbagai tantangan lain yang dihadapi Indonesia tahun ini. Meski dengan hadirnya berbagai tantangan yang turut berdampak terhadap dunia usaha serta sosial kemasyarakatan, Sinar Mas terus melangkah maju tanpa henti dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Di saat yang bersamaan, tahun 2022 merupakan peringatan 100 tahun dari pendiri Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja. Sinar Mas memandang bahwa nilai-nilai warisan sang pendiri justru makin relevan dalam menghadapi situasi global saat ini.

Board Member Sinar Mas Franky Oesman Widjaja mengungkapkan bahwa perkembangan Sinar Mas hingga kini selalu berlandaskan enam nilai warisan Eka Tjipta Widjaja, yaitu integritas, sikap positif, inovatif, komitmen, perbaikan berkelanjutan dan loyalitas.

Keenam rumus sukses ala Eka Tjipta Widjaja inilah yang mengantarkan Sinar Mas untuk terus berkembang selama 84 tahun dan melebarkan sayapnya lewat perluasan bisnis di berbagai bidang, mulai dari pulp and paper, agribusiness and food, jasa keuangan, telekomunikasi, developer and real estate, energi dan infrastruktur, serta kesehatan, hingga pendidikan.

Berdayakan UMKM untuk ekonomi Indonesia

Keenam nilai yang menjadi pedoman Sinar Mas diharapkan juga dapat menjadi inspirasi pantang menyerah bagi Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, Sinar Mas mencoba untuk memutar roda bisnis dengan melakukan sejumlah penyesuaian.

Perubahan ini dilakukan agar Sinar Mas dapat meningkatkan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menggandeng mereka untuk dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Tentunya, Sinar Mas tak sendirian dalam menjalankan upaya tersebut. Langkah Sinar Mas ini turut disertai dengan dukungan dari Pemerintah, perusahaan-perusahaan lain, serta masyarakat.

Bertepatan dengan momentum presidensi Indonesia dalam perhelatan KTT G20 tahun ini, Sinar Mas turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan B20 Summit, di mana pemberdayaan UMKM tetap menjadi salah satu fokus yang diusung.

Franky Oesman Widjaja yang juga merupakan Wakil Ketua Umum II Bidang Perekonomian Kadin Indonesia menegaskan bahwa di tengah berbagai macam isu global yang mempengaruhi perekonomian setiap negara, UMKM dapat menjadi tumpuan ekonomi Indonesia karena jumlahnya yang besar, dan potensinya yang luar biasa.

“Bapak Presiden sudah meresmikan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM naik Kelas, artinya ke depan mereka bisa mengakses teknologi, akses keuangan, akses pasar, jadi mereka bisa menikmati pasar yang lebih besar. Namun mereka harus ada pendampingan kalau tidak ya mereka sulit berkembang, banyak contoh pendampingan yang kami lakukan dan itu terbukti sukses,” ujarnya.

Kolaborasi jalankan inovasi berkelanjutan

Sinar Mas Board Member, Franky Oesman Widjaja (kanan) bersama Asisten Sekretaris Jenderal dan CEO United Nations Global Compact (UNGC) Sanda Ojiambo (tengah) dalam kegiatan CEO Roundtable di sela gelaran B20 Summit 2022.

Selain aksi peduli, langkah Sinar Mas di tahun 2022 juga turut diwarnai dengan upaya inovasi. Pada bulan Agustus lalu, Eka Hospital resmi menjalin kerja sama dengan Cedars Sinai Hospital yang terletak di Los Angeles, California.

Lewat penandatanganan nota kesepahaman, kedua belah pihak bertujuan untuk saling mendukung dalam upaya transformasi sistem kesehatan nasional, serta meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan pelayanan terkait penanganan kegawatdaruratan. Kerja sama ini juga diharapkan mendorong pelayanan Eka Hospital agar setara dengan rumah sakit berkualitas di luar negeri.

Inovasi dalam hal ranah konservasi lingkungan turut dilakukan oleh Sinar Mas melalui anak perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas. Lewat penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada bulan September lalu, APP Sinar Mas menjalankan kemitraan dalam rangka Pembangunan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Sumatera Selatan.

Kemitraan ini merupakan bagian dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, yang direncanakan akan mendukung percepatan peningkatan kualitas dan penguatan tata kelola lingkungan hidup serta kehutanan di Indonesia. Bersama dengan KLHK dan Kementerian PUPR, Sinar Mas akan melakukan penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, secara masif dan terstruktur.

Dari Sinar Mas untuk Indonesia

Salah satu perkataan Eka Tjipta Widjaja yang terus terpatri dalam setiap langkah Sinar Mas adalah bahwa kebahagiaan karena melakukan sesuatu untuk masyarakat merupakan kepuasan yang tidak ada tandingannya.

Maka itulah, langkah bisnis Sinar Mas turut disertai dengan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan lewat rangkaian bazar minyak goreng berlangsung sepanjang bulan Ramadan tahun 2022 ini.

Inisiatif Sinar Mas melalui penyelenggaraan bazar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau, yang umumnya meningkat harganya pada bulan Ramadan.

Rangkaian bazar minyak goreng tersebut menjangkau lebih dari 30 lokasi di sejumlah kota dengan melibatkan lintas pilar usaha serta menggandeng berbagai pihak mulai dari pihak pemerintah, media massa, dan lembaga lainnya. Berkat kerja sama ini, lebih dari 100 ribu liter minyak goreng sukses tersalurkan untuk masyarakat.

“Kami berupaya agar kebutuhan masyarakat selain terpenuhi lewat peningkatan produksi serta percepatan penyaluran minyak goreng kemasan, juga dipadukan dengan langkah sosial, yakni penjualan dengan potongan harga,” kata Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman.

Selain gelaran bazar minyak goreng, Sinar Mas melalui Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) juga melakukan pemberian Alquran kepada sejumlah lembaga, yang akan meneruskannya ke masjid serta pesantren yang mereka naungi di seluruh Indonesia. YMSM ingin mengajak umat muslim semakin tekun mengaji kemudian mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya, terkhusus pada Bulan Ramadan.

“Mudah-mudahan inisiatif ini dapat menjembatani akses masyarakat terhadap kitab suci Alquran, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih luas guna memperkuat akhlak mulia lewat mengaji,” kata Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas, Saleh Husin. Lewat kegiatan yang didukung oleh APP Sinar Mas ini telah terdonasikan lebih dari 1 juta mushaf Alquran sejak 2008.

Tak ketinggalan, di penghujung tahun, Sinar Mas bersama pilar bisnisnya melalui inisiatif Sinar Mas Peduli memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana Gempa Cianjur. Bantuan dilakukan lewat dukungan dalam upaya pencarian dan penyelamatan, layanan medis, penyaluran bantuan logistik, serta komitmen bantuan jangka panjang lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat di lokasi bencana.