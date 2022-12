Harga Komoditas Pangan Akan Kembali Turun Akhir Januari 2023, Naik Lagi Jelang Lebaran 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga komoditas pangan belakangan naik tajam dan diprediksi akan kembali normal atau turun mendekati akhir Januari 2023.

Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Teguh Setiawan mengatakan harga itu akan kembali naik menjelang Lebaran 2023.

Pihaknya mendorong Pemerintah agar persediaan komoditas bisa tetap terjaga mengingat harga ketika masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 ini sedang mengalami kenaikan akibat masalah persediaan.

"Kami akan tekan Pemerintah agar stok itu harus ada. Khawatirnya, kenaikan harga yang sekarang ini enggak ada turunnya. Terus nanjak," ujar Teguh ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (31/12/2022).

Ia mewanti-wanti Pemerintah agar terus menggenjot kinerja antar instansi seperti melakukan pemetaan wilayah guna menjaga stok pangan.

Menurut dia, usaha Pemerintah jelang hari-hari besar seperti Nataru dan Lebaran dinilai kurang maksimal.

"Apa yang mereka lakukan belum begitu maksimal atau mungkin satu terobosan saja. Itu harus kami sampaikan nanti ke pihak terkait melalui audiensi," kata Teguh.

Sebelumnya, rata-rata harga komoditas pangan nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan. Menjelang Tahun Baru 2023, cabai rawit merah mengalami kenaikan tertinggi.

Baca juga: Harga Cabai Melonjak Karena Cuaca, IKAPPI: Pemerintah Seharusnya Bisa Antisipasi

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), per Jumat (30/12/2022) harga cabai rawit merah naik 4,42 persen.

Harganya naik dari Rp 56.500 per kilogram (kg) pada Senin (26/12/2020), menjadi Rp 59.000 per kg.

Sedangkan cabai merah besar mengalami penurunan harga sebesar 0,27 persen dari Rp 37 ribu per kg menjadi Rp 36.900 per kg. Cabai merah keriting turun 0,79 persen dari Rp 37.900 per kg menjadi Rp 37.600 per kg.

Baca juga: Inflasi Desember 2022 Diprediksi 5,4 persen, Ekses Kenaikan Tarif Angkutan Umum dan Harga Pangan

Komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan adalah bawang merah dan bawang putih.

Selama sepekan, bawang merah naik 0,53 persen dari Rp 37.600 per kg menjadi Rp 37.800 per kg. Bawang putih naik 0,36 persen dari Rp 27.600 per kg menjadi Rp 27.700 per kg.

Daging ayam harganya naik 0,27 persen dari Rp 37.200 per kg menjadi Rp 37.300 per kg. Begitu juga dengan daging sapi paha belakang yang harganya naik 0.15 persen dari Rp137.500 per kg menjadi Rp 137.700 per kg.

Baca juga: Jelang Tahun Baru, Harga Cabai Rawit Merah hingga Daging Ayam Merangkak Naik

Minyak goreng juga mengalami kenaikan. Harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,61 persen dari Rp 16.300 per liter (Lt) menjadi Rp 16.400 per Lt.

Harga minyak goreng kemasan premium naik 0.48 persen dari Rp 21 ribu per Lt menjadi Rp 21.100 per Lt. Minyak goreng MINYAKITA turut alami kenaikan 0.71 persen dari Rp 14 ribu per Lt menjadi Rp 14.100 per Lt.

Di antara kenaikan minyak goreng, hanya curah yang harganya sepekan ke belakang stabil pada Rp 14.200 per Lt.