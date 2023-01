2023 Diramal Bakal Terjadi Dua Peristiwa Besar Yang Pengaruhi Ekonomi Indonesia

TRIBUNEWS.COM, JAKARTA -- Tahun ini Indonesia akan memasuki dua peristiwa penting yang bakal mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan dua peristiwa tersebut adalah tahun politik dan resesi global yang juga diprediksi menimpa Indonesia.

Pada 2023 Indonesia memasuki tahun politik yaitu persiapan Pemilu 2024.

Memang, pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden baru akan dilangsungkan pada 2024.

Tapi segala hingar bingar terkait pemilu sudah mulai terjadi, bahkan dari akhir tahun 2022.

"Isu politik akan menguat. Sangat kencang. Dan masih akan menguat, termasuk juga berkaitan dengan visi-misi ekonomi," tutur Tauhid dalam Diskusi Publik Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, Tauhid melihat tahun ini akan banyak narasi untuk merespon isu-isu yang berkembang saat ini.

Kedua, dampak resesi global ke Indonesia. Terlebih beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini melambat.

Senada, Tauhid memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan melambat. Namun, efek resesi global tak akan terlalu besar ke Indonesia.

"Nampaknya, dampaknya belum kuat ke Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada pelemahan," tandas Tauhid.

(Bidara Pink/Wahyu Tri Rahmawati)

Sumber: Kontan