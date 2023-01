Sektor Industri Bisnis Logistik Diprediksi Terus Bergerak Positif pada Tahun Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2022 kemarin salah satu sektor bisnis yang cukup menjanjikan adalah bisnis logistik, karena pertumbuhan ekonomi membaik meskipun banyaknya bayangan resesi ekonomi global di tahun kemarin.

Pelaku usaha di industri ini meyakini tahun 2023 ini memiliki peluang dan tantangan, sehingga harus dihadapi dengan berbagai strategi dalam hal menjaga rantai pasok logistik.

Chief Executive Officer Krakatau International Port, Akbar Djohan, menyampaikan bahwa KIP dengan berbagai proyek dan prestasi tahun 2022 menjadi patokan untuk melangkah di 2023 ini, evaluasi dan meningkatkan segala aspek yang harus diperbaiki, khususnya digitalisasi dan SDM.

PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS) atau sering dikenal Krakatau International Port (KIP) merupakan pelabuhan curah internasional terbesar di Indonesia

"Sederet prestasi yang kami dapat ditahun 2022 dan proyek yang baru kami resmikan di awal tahun 2023 ini menjadi semangat bagi seluruh tim KIP untuk meningkatkan kualitas kerja demi memberikan layanan integrasi kepada konsumen dengan pelayanan terbaik," ujar Akbar pada Senin (9/1/2023).



KIP sendiri mencatatkan sejumlah capaian sepanjang tahun 2022, antaranya the Most Innovative CEO Award, dari Bisnis Indonesia dengan kategori "The Most Innovative CEO in Creating an International Industrial Non-Container Hub Port in Indonesia“ hingga The most Green Public Port in Indonesia KIP is ranked 2nd (3 stars) of 10 ports (private & public port) in Indonesia or ranked 1st of public port in Indonesia, dari Kemenko Marves.

Akbar menambahkan, KIP yang mendapatkan nilai rating 81,12 persen dalam asesmen Kemenko Marves kriteria Green Port dalam aspek manajemen, digitalisasi, dan teknis (kepelabuhanan, K3, lingkungan, dan energi).

Rating ini menunjukan KIP bukan hanya mendukung Pemerintah saja, tetapi melakukan inovasi dan akrelerasi dalam berbagai aspek.

"Hal ini menjadi langkah terdepan bagi KIP, sehingga bisa menjadi contoh bagi berbagai pelabuhan, yang dimana sistem integrasi dan ramah lingkungan yang digunakan dalam menunjang ekosistem logistik yang sangat efektif dan efisien," ungkap Akbar.

Tetap tangguh

Sebelumnya juga dikatakan bisnis kepelabuhanan dan logistik pada 2023 dinilai akan tetap tangguh dan moncer karena berbagai faktor mendukungnya.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik Joko Noerhudha dalam menanggapi pertanyaan terkait kondisi bisnis logistik tahun 2023 di tengah adanya ancaman krisis ekonomi global.

"Bisnis pelabuhan dan yang berhubungan dengan logistik cukup resilient (tangguh)," ujarnya, Selasa (27/12/2022), seperti dikutip dari Kompas Tv.

Joko mengatakan saat pandemi tahun 2020, bisnis logistik hanya turun sekitar 10 sampai 15 persen namun pada tahun 2021 sudah tumbuh sekitar lima persen.

Untuk itu pada tahun 2023, tanpa menyebutkan angkanya, Joko optimistis bisnis logistik akan tetap bertahan.

Apalagi, demografi Indonesia sangat mendukung.

Sementara konsumsi, pembangunan, serta produksi juga membaik. Di samping itu, ancaman kekurangan peti kemas tidak lagi menjadi kendala.

"Karena pasokan (peti kemas) banyak lagi," ujarnya. Dari sisi kondisi ekonomi makro, lanjutnya, juga mendukung bisnis kepelabuhan dan logistik.