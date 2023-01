Bawang Merah dan Bawang Putih Terpantau Naik Harga, Cabai Rawit Turun

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga bahan pokok pada pertengahan pekan ini terpantau mengalami kenaikan seperti komoditi bawang merah dan bawang putih yang menunjukkan kenaikan harga tertinggi.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), harga bawang merah per Rabu (11/1/2023) naik 1,79 persen menjadi Rp 39.900 per kilogram (kg) dari Rp 39.200 pada Senin (9/1/2023).

Harga bawang putih terpantau naik 0,73 persen dari Rp 27.500 per kg menjadi Rp 27.700 per kg. Namun harga rata-rata cabai justru mengalami penurunan.

Harga cabai merah keriting dan rawit merah kompak alami penurunan, berbeda dengan cabai merah besar yang masih naik sejak awal pekan.

Harga cabai rawit merah turun 3,22 persen dari Rp 65.200 per kg menjadi Rp 63.100 per kg dan harga cabai merah keriting turun 0,74 persen dari Rp 40.400 per kg menjadi Rp 40.100 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah besar naik 1,26 persen dari Rp 39.700 per kg menjadi Rp 40.200 per kg.

Bahan pokok lainnya mengalami penurunan seperti daging ayam ras dan telur ayam ras. Harga daging ayam ras turun 0,28 persen dari Rp 36.300 per kg menjadi Rp 36.200 per kg.

Harga telur ayam ras turun 0,32 persen dari Rp 30.800 per kg menjadi Rp 30.700 per kg. Sejumlah minyak goreng terpantau turut alami kenaikan yang tidak begitu signifikan.

Harga minyak goreng curah naik 0,70 persen menjadi Rp 14.300 per liter (Lt). Minyak goreng MINYAKITA naik 0,71 persen menjadi Rp 14.200 per liter.

Minyak goreng kemasan sederhana terpantu stabil di harga Rp 16.400 per Lt dan minyak goreng kemasam premium di Rp 21 ribu per liter.

Sejumlah bahan pokok lainnya yang memiliki harga stabil pada pekan ini adalah beras premium seharga Rp 13.200 per kg dan beras medium seharga Rp 11.300 per kg.

Kestabilan harga pada pertengahan pekan ini juga dialami oleh gula pasir, yaitu sebesar Rp 14.400 per kg.

Sama halnya dengan kedelai impor yang stabil di harga Rp 15.200 per kg dan tepung terigu Rp 13.100 per kg.