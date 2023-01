Dua Pesawat Hampir Tabrakan di Bandara John F Kennedy, FAA Lakukan Investigasi

AFP/YUKI IWAMURA

Pesawat penumpang Delta Airlines terlihat di landasan Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, pada 24 Desember 2021. FAA melakukan investigasi terkait insiden dua pesawat yang hampir bertabrakan di Bandara Internasional John F Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Jumat (13/1/2023). (Photo by Yuki IWAMURA / AFP)