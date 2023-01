Harga Minyak Mentah Terus Terkerek, Brent Hari Ini Menguat 63 Sen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga minyak mentah di pasar dunia terus menunjukkan tren naik hari ini, Rabu, 18 Januari 2023. Salah satu pendorongnya adalah optimisme pasar akan kembali naiknya permintaan minyak mentah oleh China pasca pelonggaran Covid-19.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent menguat 63 sen atau 0,73 persen menjadi US$86,55 per barel pada 0401 GMT, menyusul kenaikan 1,7% pada sesi sebelumnya.

Sementara itu harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 68 sen atau 0,85% menjadi US$80,56, setelah naik 0,4% pada hari Selasa.

Pertumbuhan ekonomi China melambat tajam menjadi 3% pada tahun 2022, meleset dari target resmi "sekitar 5,5%" dan menandai kinerja terburuk kedua sejak 1976.

Namun data tersebut masih mengalahkan perkiraan analis setelah China mulai memutar kembali kebijakan nol-COVID pada awal Desember. Analis yang disurvei oleh Reuters melihat pertumbuhan 2023 rebound menjadi 4,9 persen.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan dalam laporan bulanan bahwa permintaan minyak China akan tumbuh 510.000 barel per hari (bpd) tahun ini, pasca kontraksi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun pada tahun 2022 karena langkah pencegahan Covid-19.

OPEC mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan global 2023 tidak berubah pada 2,22 juta barel per hari.

"Meningkatnya harapan bahwa permintaan bahan bakar China akan meningkat setelah perubahan kebijakan Covid-19 baru-baru ini memberikan dukungan pada harga minyak," kata Toshitaka Tazawa, seorang analis di Fujitomi Securities Co Ltd.

"Prospek optimis OPEC pada permintaan China juga mendukung sentimen pasar," katanya, memprediksi nada bullish untuk minggu ini.

Pasar juga diharapkan oleh ekspektasi penarikan stok minyak mentah AS sekitar 1,8 juta barel meskipun persediaan produk minyak lebih tinggi, dari jajak pendapat Reuters.

Badan Informasi Energi (EIA) AS mengatakan, di sisi penawaran, produksi minyak dari wilayah serpih teratas di AS akan naik sekitar 77.300 barel per hari ke rekor 9,38 juta barel per hari pada Februari.

Sementara itu, Rusia mengharapkan sanksi Barat memiliki dampak signifikan pada ekspor produk minyaknya dan produksinya, kemungkinan meninggalkannya dengan lebih banyak minyak mentah untuk dijual, kata seorang sumber senior Rusia yang mengetahui prospek negara tersebut.

"Potensi penurunan pasokan dari Rusia dan pembukaan kembali China dapat membuat pasar mengetat dengan cepat," kata analis ANZ dalam sebuah catatan kepada klien.

Pasar juga akan mengamati dengan cermat lebih banyak data permintaan dari China dalam laporan bulanan Badan Energi Internasional yang akan dirilis pada hari Rabu, menurut analis ING dalam catatan klien.

Penulis: Yudho Winarto | Sumber: Kontan