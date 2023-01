Peneliti CIPS: Indonesia Bakal Terhindar Resesi Ekonomi Global

WARTA KOTA/WARTA KOTA/HNL

Warga menikmati pemandangan Bundaran HI dan foto selfie dari lantai 2 halte busway Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022). Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menyampaikan, sejumlah kebijakan makro yang diambil oleh pemerintah Indonesia mampu terhindar dari resesi ekonomi global yang diprediksi terjadi pada 2023.