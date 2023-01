Kalahkan Harta Pemilik Grup Djarum, Kekayaan Low Tuck Kwong Mencapai Rp457 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harta kekayaan orang terkaya Indonesia, Low Tuck Kwong semakin meningkat hingga meninggalkan pemilik Grup Djarum Hartono bersaudara.

Mengutip data dari The Real Time Forbes Billionaires List, Jumat (20/1/2023), Low Tuck Kwong diketahui memiliki harta kekayaan sebesar US$ 30,3 miliar atau sekitar Rp 457,31 triliun (kurs Rp 15.093).

Harta kekayaan Low Tuck Kwong melejit 7,44 persen bila dibandingkan pada akhir tahun lalu.

Mengutip Kontan, pada 31 Desember 2022, Low Tuck Kwong tercatat memiliki kekayaan sebesar US$ 28,2 miliar.

Seiring bertambahnya harta kekayaan Low Tuck Kwong , pria yang lahir di Singapura ini semakin meninggalkan posisi orang terkaya di Indonesia sebelumnya yakni Budi Hartono dan Michael Hartono yang bertahan di puncak sebagai orang terkaya Indonesia selama bertahun-tahun.

Dilansir dari situs yang sama, Budi Hartono diketahui memiliki kekayaan US$ 22,4 miliar atau sekitar Rp 338,08 triliun dan saudaranya Michael Hartono tercatat memiliki kekayaan US$ 21,5 miliar atau sekitar Rp 324,49 triliun.

Kenaikan kekayaan Low Tuck Kwong terbilang fantastis. Pasalnya di awal tahun 2022 kekayaan Low Tuck Kwong hanya sebesar US$ 3,7 miliar dan kerap berada di urutan 10 besar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Namun pertumbuhan saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) membuat kekayaan Low Tuck Kwong melesat tinggi. Hal ini dipicu kenaikan harga batubara dunia yang signifikan.

Tercatat hingga Jumat (20/1/2023) harga saham BYAN berada di level Rp 21.675 per saham. Saham BYAN ini sudah melesat 727,29% secara tahunan atau Year on Year.

Berdasarkan data RTI, Low Tuch Kwong diketahui mengempit 60,94% saham BYAN dan saat ini menjadi Direktur Utama BYAN.

Selain karena faktor kenaikan harga batubara, saham BYAN juga turut melesat setelah melakukan stock split pada 2022. BYAN memutuskan melakukan stock split dengan rasio 1:10 pada awal Desember 2022.

Sementara itu, hingga Jumat kemarin, harta kekayaan para taipan Indonesia lainnya relatif tidak banyak berubah. Ada Sri Prakash Lohia di urutan keempat, Prajogo Pangestu di urutan kelima dan Chairul Tanjung di urutan keenam.

Berikut 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes per Jumat (21/1/2023):

Low Tuch Kwong US$ 30,3 miliar

R.Budi Hartono US$ 22,4 miliar

Michael Hartono US$ 21,5 miliar

Sri Prakash Lohia US$ 8,0 miliar

Prajogo Pangestu US$ 5,4 miliar

Chairul Tanjung US$ 5,1 miliar

Tahir & Famiy US$ 4,3 miliar

Djoko Susanto US$ 4,2 miliar

Theodore Rachmat US$ 3,2 miliar

Martua Sitorus US$ 3,2 miliar



(Noverius Laoli/Kontan)