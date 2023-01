Malaysia Masuk Lima Besar Investor di RI, Bahlil: Jangan Pikir Uang Malaysia Semua, Dia Hanya Hub

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, realisasi investasi tahun 2022 ditopang oleh investor dari lima negara besar.

Menurut Bahlil, lima negara besar yang investasi di Indonesiadi antaranya Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia.

Namun, Bahlil menegaskan, nilai investasi yang disumbang oleh Malaysia disebut tak menyeluruh. Sebab kata dia, ada peran investasi dari Korea melalui perusahaan Lotte di Indonesia.

"Malaysia teman-teman jangan terkecoh ini bukan uangnya orang Malaysia, ini Malaysia sebagai hub untuk melakukan investasi dari Korea, Lotte," kata Bahlil kepada Wartawan, dikutip Rabu (25/1/2023).

Bahlil memaparkan, nilai investasi yang disumbangkan oleh Malaysia sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dia menegaskan, jumlah tersebut lantaran Malaysia dijadikan hub oleh negara lain.

"Ini hub dari Malaysia jadi jangan pikir uangnya dari orang Malaysia orang Indonesia punya uang lebih banyak. Jadi (Malaysia) beda-beda tipis dari Singapura jadi hub," ucapnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan 10 negara besar yang berinvestasi di Indonesia terdapat dua negara Eropa yakni Inggris sebesar 1,22 miliar dolar Amerika Serikat dan Belanda 628 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan nilai investasi Amerika Serikat sebesar 3,56 miliar dolar AS.

"Jadi jangan bicara ini kami buat karpet merah bagi negara tertentu. Negara dari langit pun kalau sesuai dengan aturan Indonesia, kita perlakukan dengan sama," tutur dia.

Untuk diketahui, nilai investasi Singapura sebesar 13,3 miliar dolar AS atau setara Rp 198,08 triliun. China menjadi negara dengan investasi terbesar kedua yakni 8,2 miliar dolar AS atau setara Rp 122,09 triliun.

Kemudian, Hongkong dengan nilai investasi 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp 81,89 triliun. Realisasi investasi Jepang di Indonesia yakni 3,6 miliar dolar AS atau setara Rp 53,60 triliun. Sedangkan realisasi investasi Malaysia sebesar 3,3 miliar dolar AS atau setara Rp 49,13 triliun.