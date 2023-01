Catatkan Kinerja Impresif, Kepemimpinan Direktur Utama BRI Mendapat Apresiasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Capaian kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang cemerlang dan terus menjalankan transformasi berkelanjutan tak terlepas dari keberhasilan Direktur Utama BRI Sunarso dalam memimpin. Kepemimpinannya yang mampu membawa BRI melewati pandemi dengan baik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Sejumlah anggota dewan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan apresiasi kepada Direktur Utama BRI, Sunarso dan jajarannya atas kinerjanya yang impresif dalam menahkodai bank pemberdayaan UMKM tersebut.

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan BRI, Selasa, 24 Januari 2022 di Jakarta. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Musthofa mengungkapkan bahwa Sunarso mampu melihat kondisi ekonomi secara penuh. Tidak saja dari sudut perbankan, namun juga aspek makro dan mikro baik global maupun lokal.

“Pada kesempatan ini, Pak Sunarso tidak hanya bicara soal banking saja, tidak hanya seorang bankers tapi ekonom makro dan mikro. Sudah lengkap Pak Narso,” ujar Musthofa.

Dalam RDP tersebut, Sunarso membeberkan sejumlah tantangan, peluang, mitigasi risiko ekonomi yang kemungkinan dihadapi pada tahun ini, hingga kinerja BRI yang cemerlang per kuartal III-2022. Tiga poin utama yang dipaparkan yakni, situasi ekonomi baik global, domestik dan juga di industri keuangan terutama perbankan dengan berbagai tantangannya dan bagaimana strategi BRI dalam merespon tantangan.

Ditengah tantangan tersebut BRI akan terus menciptakan value. “BRI akan terus meng-create economic value dan juga social value secara keseluruhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sunarso.

Bahkan lebih lanjut, anggota parlemen dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut memberikan doa spesial bagi Sunarso. “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, mudah mudahan yang terbaik buat beliau. Jadi kita doakan Pak Narso [panggilan Sunarso]. Apa yang dilakukan BRI baik mitigasi risiko strategi yang dihadapi ini semuanya lengkap,” ujanya.

Tak hanya itu, apresiasi datang pula dari Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin. Dalam kesempatan itu, Puteri mengapresiasi dua penghargaan kelas internasional yang didapat BRI karena kecakapan Sunarso dalam memimpin.

“Pertama, kami ingin ucapkan selamat kepada Pak Narso. Kami ingin mengucapkan selamat karena Pak Narso mendapat penghargaan bertaraf internasional, dinobatkan sebagai The Asian Banker CEO Leadership Achievement for Indonesia Award,” ujarnya.

Penghargaan dari The Asian Banker tersebut merupakan program Best CEO & Managed Bank Awards yang diselenggarakan setiap tiga tahun. Berfokus pada pada kinerja top management di industri jasa keuangan. Penghargaan bergengsi tersebut menilai kinerja pemimpin lembaga jasa keuangan di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika yang telah dimulai sejak 2004.

Sunarso dinilai mampu memimpin BRI dengan visi yang kuat, serta mampu menginspirasi tim manajemen. Dengan kepemimpinan yang kuat, Sunarso mampu membawa BRI mengatasi tantangan, serta mendorong perseroan tetap berkinerja positif secara berkelanjutan.

Pujian dan harapan baik datang pula dari Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Menurutnya, di tengah tantangan ekonomi yang diproyeksikan semakin besar tahun ini, BRI di bawah kepemimpinan Sunarso mampu mempertahankan dan meningkatkan pencapaian-pencapaian positif.

“Pertama yang saya sampaikan kepada BRI adalah selamat atas penghargaan pencapaian yang luar biasa di kancah internasional (2 penghargaan The Asian Banker). Ini tentu jadi suatu tantangan untuk dipertahankan dan ke depan harus lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah mengapresiasi kontribusi BRI terhadap keuangan negara. Dalam lima tahun terakhir, BRI sebagai bank dengan jaringan terluas di Tanah Air telah menyetor sekitar Rp136,5 triliun kepada kas negara.

“Apresiasi yang terdalam adalah adanya kontribusi BRI terhadap pendapatan pemerintah selama lima tahun. Mudah mudahan ke depan akan meningkat lagi,” ucapnya.