AS Jadikan India Mitra Bisnis Baru untuk Produksi Semikonduktor dan Kecerdasan Buatan

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden AS Joe Biden meluncurkan kemitraan baru bersama India untuk mendorong produksi di bidang peralatan berteknologi canggih seperti perangkat semikonduktor dan teknologi kecerdasan buatan.

Inisiatif itu juga mencakup upaya bersama dalam bidang antariksa dan komputasi kuantum berkinerja tinggi, seperti yang dikutip dari Reuters.

“Gedung Putih akan mendatangkan lebih banyak spesialis chip komputer India ke Amerika Serikat, termasuk mendorong perusahaan dari kedua negara untuk berkolaborasi untuk menyebarkan lebih banyak jaringan telepon seluler.” jelas juru bicara Gedung Putih.

Kerjasama ini diketahui publik usai penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan melangsungkan pertemuan empat mata dengan mitranya dari India yakni Ajit Doval, pada Selasa (31/1/2023).

Di hari sebelumnya Sullivan menghadiri acara Kamar Dagang, yang diikuti para perusahaan teknologi kondang di dunia termasuk Lockheed Martin Corp, Adani Enterprises, dan Applied Materials Inc.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu kedua negara itu untuk memenangkan persaingan pasar teknologi dari produsen chipset kondang Huawei Technologies asal China.

"Tantangan yang lebih besar berasal dari China. Praktik ekonominya, langkah militernya yang agresif, upayanya untuk mendominasi industri masa depan dan untuk mengendalikan rantai pasok masa depan telah berdampak besar pada pemikiran di Delhi,” ujar Sullivan.

Selain bekerjasama dalam industri teknologi, Pemerintah AS juga akan menggenjot produksi mesin jet dengan India melalui pabrik General Electric Co yang berpusat di New York.



Dengan kerjasama ini pabrikan di India dapat dengan mudah memasok mesin untuk menggerakkan pesawat buatannya.

Kemitraan yang dijalin antara AS dan India juga dimaksudkan untuk meredam perang dingin yang belakangan bergejolak di antara kedua negara ini lantaran sikap New Delhi yang secara aktif terus menunjukkan kemesraannya dengan memborong minyak mentah Rusia selaku rival AS.