Daftar Tarif Tiket Mudik PO Sumber Alam dari Jabodetabek ke Yogyakarta dan Sekitarnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari Raya Idul Fitri diperkirakan akan jatuh pada minggu keempat April 2023.

Berbeda dengan perusahaan otobus (PO) lain yang merilis daftar harga tiket mudik Lebaran saat awal atau pertengahan Ramadhan, PO Sumber Alam yang berbasis di Purworejo, Jawa Tengah, jauh-jauh hari telah merilis daftar harga tiket mudik Lebaran 2023.

“Tiket mudik Lebaran 2023 sudah bisa dipesan, jangan sampai kehabisan,” tulis PO Sumber Alam di akun Instagram.

Berikut ini rincian harga tiket arus mudik Lebaran PO Sumber Alam 2023:

1. Keberangkatan dari Jabodetabek (13-23 April 2023)

- Merak tujuan Yogyakarta Rp 440.000

- Jakarta tujuan Yogyakarta via jalur selatan Rp 400.000

- Jakarta tujuan Yogyakarta via Pantura Rp 440.000

- Bogor tujuan Yogyakarta via Pantura Rp 440.000

2. Keberangkatan dari Jawa Tengah atau Yogyakarta (21 April – 3 Mei 2023)

- Yogyakarta tujuan Merak Rp 440.000

- Yogyakarta tujuan Jakarta via Jalur Selatan Rp 400.000

- Yogyakarta tujuan Jakarta via Pantura Rp 440.000

- Yogyakarta tujuan Bogor via Pantura Rp 440.000

Armada yang digunakan untuk angkutan mudik Lebaran PO Sumber Alam tahun ini menggunakan bus kelas eksekutif.

Namun, harga tiket mudik L:ebaran 2023 ini dapat berubah menyesuaikan dengan harga bahan bakar. Penumpang yang telah membeli tiket sebelum kenaikan harga tidak dikenaikan biaya tambahan.

Penumpang dapat memesan tiket mudik lebaran 2023 melalui website PO Sumber Alam atau melalui aplikasi Sumber Alam Express dan juga dapat dibeli di agen bus Sumber Alam terdekat.