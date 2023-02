Menparekraf Sandiaga Uno Dukung Strategi Kolaborasi Kembangkan Pariwisata di Banyuwangi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut baik penyelenggaraan acara ArtOs (Art Osing) Nusantara.

Menurutnya, ArtOs merupakan event yang unik dan menjadi bagian dari pengembangan pariwisata di Banyuwangi, Jawa Timur.

"Event ArtOs yang akan digelar Mei 2023 mendatang kami harapkan mampu memberikan multiplier effect positif bagi semua pemangku kepentingan baik lokal, nasional, bahkan internasional," kata Sandiaga dalam keterangannya, Rabu (8/2/2023).

ArtOs Nusantara merupakan event yang akan menyuguhkan berbagai eksebisi seni, antara lain seni lukis, seni patung, seni instalasi, seni multimedia, seni pertunjukan dan seni musik yang prestis di Banyuwangi.

Adapun perhelatan event ini panitia penyelenggara ArtOs berkolaborasi dengan perusahaan teknologi Starx, RPM, Vexanium dan juga artis nasional seperti Sania.

Kolaborasi dilakukan dalam bentuk roadmap Web3 seperti NFT Musik & Lukisan juga Metaverse Exhibition Platform.

Founder ArtOs Imam Maskun menyampaikan terimakasih ke Menparekraf Sandiaga Uno yang telah mendukung kolaborasi ArtOs dengan semua stakeholders, antara lain Starx, Vexanium, RPM, dan Improduction.

"Kami berharap dengan kolaborasi ini dapat mengangkat seni di Indonesia khususnya seniman lokal Banyuwangi dan tentunya membantu mengangkat pariwisata di Banyuwangi," kata Imam.

Sementara itu, Founder sekaligus CBO Starx Eldo Kusuma mengaku senang bisa berkolaborasi dengan komunitas seni lokal Banyuwangi dengan karya-karyanya yang luar biasa.

Pihaknya ingin membantu mengakselerasi karya seni Indonesia to the next level bahkan ke tingkat global.

"Salah satunya dengan mensuport semua teknologi dan juga ekosistem Web3 yang dibutuhkan," ujarnya.