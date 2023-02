Harga Cabai Rawit Merah Hari Ini Naik Jadi Rp 57.400 per Kg

Pedagang cabai menunggu pembeli di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022). Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp 43.800 per kg dan harga cabai rawit merah naik signifikan menjadi Rp 57.400 per kg berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Jumat (10/2/2023).

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan dari semua provinsi di Indonesia mengalami kenaikan, terutama cabai dan minyak goreng.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Jumat (10/2/2023), harga minyak goreng curah naik Rp 50 menjadi Rp 15.700 per kilogram (kg).

Harga minyak goreng kemasan bermerek 2 juga turut alami kenaikan serupa, sebesar Rp 50, menjadi Rp 20.150 per kg. Sedangkan, minyak goreng kemasan bermerek 1 alami penurunan sebanyak Rp 100 menjadi Rp 21.650 per kg.

Kenaikan pada komoditas cabai terjadi pada merah keriting, di mana harganya naik Rp 100, menjadi Rp 43.800 per kg. Rawit merah naik signifikan sebesar Rp 900, menjadi Rp 57.400 per kg.

Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan adalah gula pasir kualitas premium sebesar Rp 50. Harganya menjadi Rp 15.900 per kg.

Sedangkan beras yang impornya akan segera dihentikan pada 16 Februari 2023 mendatang, mengalami kenaikan rata-rata harga sebesar Rp 100, menjadi Rp 13.050 per kg.

Beras kualitas bawah I naik Rp 50 menjadi Rp 11.900 per kg. Sama halnya dengan beras kualitas super I yang naik Rp 50 menjadi Rp 14.400 per kg.

Penurunan hanya terjadi pada beras kualitas bawah II sebesar Rp 50. Harganya sekarang Rp 11.500 per kg.

Berikut daftar harga rata-rata komoditas pangan dari semua provinsi Indonesia:

Beras kualitas bawah I: Rp 11.900 per kg

Beras kualitas bawah II: Rp 11.500 per kg

Beras kualitas medium I: Rp 13.050 per kg

Beras kualitas medium II: Rp 12.900 per kg

Beras kualitas super I: Rp 14.400 per kg

Beras kualitas super II: Rp 13.950 per kg

Daging ayam ras segar: Rp 34.350 per kg

Daging sapi kualitas 1: Rp 137.700 per kg

Daging sapi kualitas 2: Rp 128.600 per kg

Telur ayam ras segar: Rp 29.400 per kg

Bawang merah ukuran sedang: Rp 42.700 per kg

Bawang putih ukuran sedang: Rp 30.250 per kg

Cabai merah besar: Rp 41.200 per kg

Cabai merah keriting: Rp 43.800 per kg

Cabai rawit hijau: Rp 45.800 per kg

Cabai rawit merah: Rp 57.400 per kg

Minyak goreng Ccurah: Rp 15.700 per kg

Minyak goreng kemasan bermerk 1: Rp 21.650 per kg

Minyak goreng kemasan bermerk 2: Rp 20.150 per kg

Gula pasir kualitas premium: Rp 15.900 per kg

Gula pasir lokal: Rp 14.450 per kg