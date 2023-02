Pedagang Pasar Pondok Labu Pastikan Stok Beras Bulog Tersedia, Harganya Sedikit di Atas HET

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pedagang di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, memastikan stok beras medium Bulog tersedia.

Menurut seorang pedagang yang enggan menyebutkan namanya, harga beras ini dibanderol Rp 9.500 per kilogram atau sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 9.450 per kilogram.

"Beras dari Bulog Rp 9.500 per kilogram. Stoknya ada. Kami pedagang kecil biasa dapat dari agen sekarung atau dua karung. Baru sekarang-sekarang ini mendapatkannya," katanya kepada Tribunnews, Sabtu (11/2/2023).

Menjelang Ramadan, ia memastikan stok beras dari Bulog aman. Sama halnya dengan beras premium yang disebut persediaannya bakal tetap terjaga, namun mengalami kenaikan harga.

"Menjelang bulan Ramadan stoknya aman, tapi harganya naik. Biasanya gitu kan. Enggak tau deh kalau ini (beras Bulog) bakal naik atau ngga," ujar si pedagang.

Sebagai informasi, harga beras medium dan premium kompak mengalami kenaikan selama sepekan ke belakang.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) pada Sabtu (11/2/2023), kedua beras medium dan premium mengalami rata-rata kenaikan sebesar 2,49 persen.

Harga beras medium naik 1,74 persen dari Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 11.700 per kilogram. Harga beras premium naik 1,5 persen dari Rp 13.300 per kilogram menjadi Rp 13.500 per kilogram.

Sedangkan bila melihat dari berbagai provinsi di Indonesia, Sumatera Barat memiliki harga beras medium tertinggi, yaitu Rp 13.833 per kilogram. Untuk yang paling tinggi ada di Sulawesi Selatan sebesar Rp 9.600 per kilogram.

Harga beras premium tertinggi juga ada di Sumatera Barat. Di provinsi tersebut dihargai Rp 16.375 per kilogram. Harga terendah juga ada di Sulawesi Selatan, sebesar Rp 11.381 per kilogram.

Berikut daftar harga beras premium dan medium di berbagai provinsi di Indonesia:

Harga Beras Medium

Aceh: Rp 11.489 per kg