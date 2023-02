Dalam Sepekan, Enam Perusahaan Melantai di Bursa Efek Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan enam perusahaan tercatat baru selama sepekan ini.

Pada Senin, PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) mencatatkan saham serta waran pada Papan Akselerasi dan menjadi perusahaan tercatat ke-12 di BEI pada 2023.

NAYZ bergerak pada sektor consumer non cyclicals dengan subsektor food and beverage. Adapun industri dan subindustri NAYZ adalah processed foods.

Pada keesokan harinya, PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX) mencatatkan saham serta waran pada Papan Pengembangan BEI dan menjadi perusahaan tercatat ke-1 di BEI pada 2023.

"IRSX bergerak pada sektor technology dengan subsektor software and IT services. Adapun industri dan subindustri IRSX adalah software," ujar PH Sekretaris Perusahaan BEI Aulia Noviana Utami Putri dalam siaran pers, Minggu (12/2/2023).

Selanjutnya pada Rabu, terdapat 4 pencatatan perdana, pertama adalah PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) yang mencatatkan saham serta waran pada Papan Pengembangan BEI dan menjadi perusahaan tercatat ke-14 di BEI pada 2023.

VAST bergerak pada sektor dan subsektor properties and real Estate. Industri dan subindustri VAST adalah real estate management and development.

PT Haloni Jane Tbk (HALO) juga mencatatkan saham serta waran pada Papan Pengembangan BEI dan menjadi perusahaan tercatat ke-15 di BEI pada 2023.

HALO bergerak pada sektor healthcare, subsektor healthcare equipment and providers. Industri dari HALO adalah healthcare equipment and supplies dengan subindustri healthcare supplies and distributions.

Kemudian, PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK) mencatatkan saham serta waran pada Papan Akselerasi BEI dan menjadi perusahaan tercatat ke-16 di BEI pada 2023.

"PACK bergerak pada sektor dan subsektor basic materials. Industri dan subindustri PACK adalah containers and packaging," kata Aulia.

Selain itu, PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) mencatatakan saham pada Papan Akselerasi BEI dan menjadi perusahaan tercatat ke-17 di BEI pada 2023.

"CHIP bergerak pada sektor Technology dan subsektor technology hardware and equipment. Industri dari CHIP adalah electronic equipment, instruments and components dengan subindustri Electronic equipment and instruments," pungkas Aulia.