Rupiah Spot Melemah Siang Ini ke Posisi Rp 15.208 Per Dolar AS

WARTA KOTA/henry lopulalan

Aktivitas penukaran uang di Money Changer VIP di Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot terus tertekan hingga tengah hari ini. Pada Rabu (15/2/2023) siang, rupiah spot berada di level Rp 15.208 per dolar AS. Warta Kota/henry lopulalan