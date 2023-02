Produk Tolak Angin Sido Muncul Raih Penghargaan Indonesia's Home Grown Consumer Brands Award 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produk tolak angin milik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, mendapatkan penghargaan dari The Iconomics, sebagai Indonesia's Home Grown Consumer Brands Award 2023 dengan kategori obat masuk angin.

Penghargaan tersebut diterima oleh Marco Hidayat Manager Sido Muncul, adapun pemberian penghargaan diserahkan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pada Jumat (17/2/2023).

Senior Produk Manager Tolak Angin PT Sido Muncul, Ludwig Brasali mengatakan, melalui penghargaan ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi dari seluruh produk-produk Sido Muncul.

"Ya kami senang sekali bisa mendapatkan award ini, yang pertama kali diadakan oleh the iconomics untuk kategori indonesia costumer brand award. Mudah-mudahan, tetap bisa mempertahankan reputasi brand kami untuk tahun-tahun kedepan," ujar Ludwig kepada wartawan, Jum'at.

Menurut Ludwig, Sido Muncul sejatinya akan terus bertransformasi dengan mengevaluasi nilai produk unggulan Sido Muncul yakni tolak angin. Sehingga, membuka peluang baru dari pangsa pasar yang lebih luas.

"Emang paling sulit biasanya mempertahankan, jadi tetap kami akan berusaha untuk me-maintenance value dari brand kami, khusus untuk tolak angin supaya tetap bisa sustainable di masa-masa mendatang," tegasnya.

"Strategi pasti kami akan mempertahankan market share yang kami sudah miliki, sambil terus berinovasi produk untuk mendapatkan market share yang lebih," lanjut dia.

Sementara itu, Director of Brand, Research and Strategic The Iconomics, Alex mulya mengatakan, penilaian produk dari Sido Muncul mengungguli terhadap nominasi obat masuk angin.

Kata Alex, proses penilaian dilakukan melalui riset secara online oleh 10.000 respoden yang terdiri dari 10 kota besar di Indonesia. Adapun kategori penilaian terdiri dari tiga aspek yakni awareness, quality perception dan loyalty.

"Lalu, Sido Muncul adalah yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi di kategori obat masuk angin. Jadi dari 3 kriteria tersebut kita rata-rata di kategori obat masuk angin yang mendapatkan rata-rata tertinggi adalah Sido Muncul," tegasnya.

Alex turut mengapresiasi penghargaan yang diterima oleh Sido Muncul. Menurut dia, produk Sido Muncul dinilai tak perlu diragukan. Pasalnya, tolak angin Sido Muncul sudah melekat oleh masyarakat.

"Sidomuncul ini brand yang sudah tidak diragukan lagi, dan memang secara top of mine dan secara perceived quality itu rasanya memang sudah sangat melekat di masyarakat. Sebagai the number one or the best or solution untuk tolak angin," papar dia.

Terakhir, Alex menyatakan meski pesaing produk tolak angin kian merebak namun hasil survei dari The Iconomics menunjukkan Sido Muncul masih dalam posisi paling tinggi.

"Sido Muncul ini menjadi referensi brand lain. Sehingga enggak mudah bagi orang lain untuk bisa ngikutin. Tentu, Sido Muncul punya pesaing yang kuat, tapi kalau di survei kita, kita lihat dia (Sido Muncul) masih paling tinggi," ungkapnya.