Dorong Digitalisasi Perusahaan Pembiayaan, BRI Jalin Kerja Sama dengan Astra Credit Companies Group

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto dan Chief Finance Officer PT Astra Sedaya Finance, Dharmawan Phie dan Chief Operation Officer PT Astra Sedaya Finance, Ezar Kumendong di Jakarta pada Rabu, 22 Februari 2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka ekspansi bisnis dan komitmen memberikan yang terbaik kepada nasabah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Astra Credit Companies (ACC) Group yang di antaranya terdiri dari PT Astra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance, dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto dan Chief Finance Officer PT Astra Sedaya Finance, Dharmawan Phie dan Chief Operation Officer PT Astra Sedaya Finance, Ezar Kumendong di Jakarta pada Rabu, 22 Februari 2023.

Pada kesempatan tersebut, juga ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan BRIAPI Autodebet Services untuk layanan digitalisasi pembayaran angsuran customer ACC Group melalui autodebet rekening BRI. Pendaftaran autobedet dilakukan dengan real time online pada aplikasi ACC One yang telah terintegrasi dengan sistem BRI.

Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto mengatakan, kolaborasi ini memberikan kemudahan tidak hanya bagi customer, tetapi juga bagi perusahaan pembiayaan dalam proses collection angsuran. “BRI berkomitmen memberikan integrated banking solution kepada nasabah, salah satunya dengan memberikan kemudahan pengelolaan transaksi keuangan melalui platform Qlola by BRI,” ujarnya.

Seperti diketahui, Qlola merupakan solusi keuangan digital bagi perusahaan yang terintegrasi dengan satu kali sign on seperti financial dashboard, cash management, supply chain management, forex, yang dilengkapi dengan fungsi multilanguage, salah satunya Bahasa Mandarin sehingga akan sangat membantu pengelolaan keuangan perusahaan pembiayaan, baik untuk disbursement maupun collection angsuran. Selain itu juga BRI juga memberikan layanan penggunaan mesin EDC & QRIS yang memudahkan pembayaran secara cashless.

ACC Group pun menyambut baik kerja sama ini karena sejalan dengan komitmen perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah ACC Group. “Kerja sama ini akan memberikan kesempatan bagi pelanggan ACC untuk melakukan pembayaran kewajibannya dengan menggunakan rekening BRI melalui pendaftaran autodebet pada platform ACC ONE”, ungkap Chief Operation Officer PT Astra Sedaya Finance, Ezar Kumendong.

Dengan menjalin partnership strategis dengan ACC Group, kerja sama ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi nasabah ACC untuk melakukan pembayaran kewajibannya cukup sekali dari genggaman. Dukungan fasilitas layanan perbankan yang diberikan BRI merupakan bentuk nyata BRI hadir dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta memberikan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi para nasabah.