Jasindo Proteksi Pengunjung F1 Powerboat Danau Toba dengan Asuransi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo mendukung perhelatan internasional F1 Powerboat (F1 H20) yang berlangsung pada 24 Februari – 26 Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara.

Salah satu dukungan Asuransi Jasindo dengan memproteksi pengunjung yang menonton F1 Powerboat melalui asuransi.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Cahyo Adi asuransi untuk memproteksi pengunjung adalah Asuransi Personal Accident.

Pengunjung yang membeli tiket F1 Powerboat sudah terhitung menjadi peserta asuransi.

Harga premi Rp 10 ribu per orang per hari untuk pengunjung reguler dan Rp 15 ribu per orang per hari untuk pengunjung VIP dibayarkan beserta tiket tersebut.

Setelah itu, pengunjung sudah terproteksi untuk santunan kematian, cacat tetap, dan biaya perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan.

Cahyo melanjutkan, untuk kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan, pengunjung reguler Jasindo santunannya sebesar Rp 10 juta, sedangkan untuk kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan pengunjung VIP Jasindo santunannya sebesar Rp 15 juta.

“Pengunjung yang diproteksi untuk usia 5 tahun sampai 70 tahun,” tutur Cahyo ditulis Kamis (23/2/2023).

Cahyo berharap, dengan adanya proteksi Asuransi Personal Accident ini para pengunjung yang menonton langsung F1 Powerboat di Danau Toba akan merasa lebih aman dan nyaman.

F1 Powerboat merupakan merupakan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 yang diselenggarakan oleh Union Internationale Motonautique yang diikuti beberapa negara seperti, Inggris, Ukraina, Arab Saudi, Cina, Portugas, Brazil, Perancis, Korea Selatan, dan Qatar.

Sebagai acara tahunan yang rutin diselenggarakan secara berkala. Ditargetkan ajang F1 Powerboat Lake Toba bisa mendatangkan 25.000 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.