Pejabat Bank Sentral AS Indikasikan Terus Lawan Inflasi dengan Kenaikan Suku Bunga

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Pejabat bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve AS (The Fed) mengindikasikan adanya tanda-tanda inflasi AS turun, tetapi tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan suku bunga lebih lanjut, menurut risalah pertemuan The Fed yang dirilis Rabu (22/2/2023).

Pertemuan yang diadakan pada 31 Januari hingga 1 Februari, diakhiri dengan kenaikan suku bunga yang lebih kecil dibandingkan yang diterapkan sejak awal 2022, dengan para pejabat The Fed menekankan kekhawatiran mereka atas inflasi yang tinggi.

Melansir dari CNBC, inflasi di Amerika Serikat “tetap jauh di atas” target The Fed sebesar 2 persen, menurut risalah tersebut. Inflasi diimbangi dengan pasar tenaga kerja yang “tetap sangat ketat, berkontribusi pada tekanan kenaikan harga yang terus berlanjut pada upah dan harga.”

Akibatnya, The Fed menyetujui kenaikan suku bunga 0,25 poin persentase, yang menjadi kenaikan terkecil sejak siklus pengetatan kebijakan moneter pertama pada Maret 2022.

Langkah tersebut membawa suku bunga The Fed ke kisaran target 4,5 persen hingga 4,75 persen. Tetapi risalah The Fed mengatakan laju untuk menaikkan suku bunga "yang berkurang datang dengan tingkat kekhawatiran yang tinggi bahwa inflasi masih menjadi ancaman".

“Peserta mencatat bahwa data inflasi yang diterima selama tiga bulan terakhir menunjukkan penurunan yang disambut baik dalam laju kenaikan harga bulanan tetapi menekankan bahwa bukti kemajuan yang jauh lebih banyak di kisaran harga yang lebih luas akan diperlukan untuk yakin bahwa inflasi terus menurun," ungkap Risalah The Fed.

Risalah The Fed mengulangi sebuah pernyataan bahwa pejabat bank sentral AS percaya kenaikan suku bunga “berkelanjutan” akan diperlukan. Saham jatuh setelah rilis risalah tersebut, sementara hasil Treasury kehilangan sebagian besar kerugian mereka pada awal sesi.

Meskipun kenaikan seperempat poin menerima persetujuan dengan suara bulat, risalah tersebut mencatat tidak semua pejabat The Fed setuju.

“Beberapa” anggota mengatakan, mereka menginginkan kenaikan setengah poin, atau 50 basis poin, yang akan menunjukkan tekad yang lebih besar untuk menurunkan inflasi.

Sejak pertemuan itu, Presiden The Fed St. Louis James Bullard dan Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan mereka termasuk di antara kelompok yang menginginkan langkah yang lebih agresif.

Risalah The Fed, bagaimanapun tidak merinci berapa banyak anggota Komite Pasar Terbuka Federal mana yang menginginkan kenaikan 50 basis poin.

“Para peserta yang mendukung kenaikan 50 basis poin mencatat bahwa kenaikan yang lebih besar akan lebih cepat membawa kisaran target mendekati level yang mereka yakini akan mencapai sikap yang cukup membatasi, dengan mempertimbangkan pandangan mereka tentang risiko untuk mencapai stabilitas harga pada waktu yang tepat. cara,” kata Risalah itu.

Meskipun risalah tersebut mencatat diskusi tentang peningkatan suku bunga yang lebih besar, “tidak ada upaya dalam risalah untuk menandai kemungkinan untuk kembali ke laju kenaikan 50 bps,” tulis kepala kebijakan global dan strategi bank sentral di Evercore ISI, Krishna Guha.