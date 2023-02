Rupiah Hari Ini Masih Akan Terdepresiasi karena Ekspektasi Kenaikan Fed Rate

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini berpotensi melemah, Kamis (23/2/2023). TRIBUNNEWS/JEPRIMA

TRIB UNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini berpotensi melemah, Kamis (23/2/2023). Pada perdagangan kemarin, kurs rupiah spot melemah 0,06 persen ke level Rp 15.200 per dolar AS. Sedangkan kurs rupiah Jisdor Bank Indonesia (BI) melemah 0,26% ke level Rp 15.218 per dolar AS.

“Berbagai hasil positif dalam aktivitas bisnis di AS bisa memberikan banyak peluang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga,” kata Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo kepada Kontan.co.id.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, rupiah masih akan melanjutkan depresiasi pada perdagangan hari ini akibat risiko global yang sedang tinggi, termasuk ekspektasi kenaikan Fed Rate.

“Ekspektasi itu akan meningkatkan indeks dolar AS, sehingga membuat investor lari ke mata uang itu. Akhirnya, rupiah tertekan hari ini dan berlanjut ke besok,” kata Fikri dikutip Kontan.

Data domestik sebenarnya memberikan sentimen positif kepada kurs rupiah terhadap dolar AS. Seperti, rilis APBN bulan Januari yang surplus 0,43% dari produk domestik bruto.\

"Namun, yang menjadi catatan adalah penerbitan surat utang yang sudah sekitar 13% dari target,” ujar Fikri.

Sutopo memprediksi, rupiah akan bergerak di rentang Rp 15.150 per dolar AS–Rp 15.250 per dolar AS pada perdagangan esok.

Fikri memproyeksikan, rupiah besok akan berada di kisaran Rp 15.094 per dolar AS–Rp 15.294 per dolar AS.

Laporan Reporter: Pulina Nityakanti | Sumber: Kontan