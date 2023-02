Komitmen Terhadap Keberlanjutan, Pupuk Kaltim Raih The Best Indonesia Green Awards 2023

HO

Ilustrasi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim). PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) raih The Best Indonesia Green Awards (IGA) 2023 dari La Tofi School of CSR, melalui delapan kategori program yang direalisasikan perusahaan sebagai komitmen dalam menjalankan aktivitas industri berbasis lingkungan dan efisiensi sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat.