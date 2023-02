BRINS: Hubungan Masyarakat Jadi Garda Terdepan Komunikasi ke Publik  

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) menerima penghargaan Best Public Relation in Company Strategy on Integrating Product and Service to Increase Company Value Added category General Insurance dalam gelaran Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2023.

Dalam menentukan penghargaan pada gelaran IPRA 2023, Warta Ekonomi selaku penyelenggara menggunakan pendekatan desk research, media monitoring, dan expert panels untuk penilaian.

Adapun kriteria penilaian yakni menilai kebijakan strategis perusahaan dengan menganalisis jumlah pemberitaan positif terkait kinerja perusahaan.

Executive Vice President BRINS, Hamid Suweleh mengatakan peran public relation atau hubungan masyarakat merupakan garda paling depan dari komunikasi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi di mata publik.

Hamid mengatakan penghargaan IPRA 2023 ini akan jadi motivasi bagi BRINS dalam meningkatkan hubungan dengan publik.

"Tentu penghargaan Indonesia Public Relation Award 2023 ini menjadi motivasi dan semangat bagi BRINS untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya dan menjaga citra baik perusahaan," ungkapnya.

Sebagai informasi, selain BRINS penghargaan ajang IPRA 2023 juga diberikan kepada 133 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan kinerja hubungan masyarakat terbaik.