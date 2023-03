Dirut BNI Raih Penghargaan The Best CEO with Distinction 2022

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun meraih penghargaan sebagai The Best CEO with Distinction 2022 berdasarkan survey pilihan karyawan yang dilakukan oleh Swanetwork dan Dunamis Organization Services. Royke menerima penghargaan tersebut dalam kategori perusahaan dengan lebih dari 1000 karyawan.

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berhasil meningkatkan kepercayaan karyawan secara terus-menerus di tengah kondisi yang dinamis di masa pandemi.

Atas torehan prestasi tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun meraih penghargaan sebagai The Best CEO with Distinction 2022 berdasarkan survey pilihan karyawan yang dilakukan oleh Swanetwork dan Dunamis Organization Services. Royke menerima penghargaan tersebut dalam kategori perusahaan dengan lebih dari 1000 karyawan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada CEO yang dinilai mampu memimpin berdasarkan konsep leadership yang dikembangkan oleh Franklin Cove, yaitu The 4 Essential Roles of Leadership, yang merupakan penyempurnaan dari konsep Four Roles of Leadership.

Melalui parameter tersebut seorang CEO harus memiliki empat kemampuan yaitu membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaan mampu bertahan (Inspire Trust), mengkreasikan tujuan perusahaan (Create Vision), mengeksekusi strategi (Execute Strategy), dan mampu menempatkan orang yang tepat di organisasi (Coach Potential).

"Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat atas penghargaan yang telah saya terima sebagai The Best CEO with Distinction 2022. Penghargaan ini bukanlah semata-mata karena hasil kerja saya, tetapi juga karena kerja keras dan dedikasi seluruh karyawan BNI yang telah bekerja dengan tekun dan menghasilkan kinerja terbaik untuk perusahaan," kata Royke, di Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Adapun di bawah kepemimpinan Royke, BNI pada tahun 2022 berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih terbesar sepanjang sejarah BNI. BNI telah berhasil membukukan pertumbuhan laba 68 persen secara tahunan (Year on Year/YoY) menjadi Rp18,31 triliun pada 2022.

Selain itu, pada tahun lalu pertumbuhan kredit BNI juga berhasil tumbuh 10,9% YoY dengan rasio loan at risk (LaR) yang turun dari 23% menjadi 16%, serta tingkat biaya kredit atau cost of credit turun dari 3,3% menjadi 1,9% di tahun 2022. Kinerja moncer BNI tersebut dibarengi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang disiplin oleh perseroan.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Swanetwork dan Dunamis Organization Services yang telah mengadakan survey pilihan karyawan dan memberikan penghargaan ini kepada saya. Saya berharap keempat kemampuan leadership yang diperlukan oleh seorang CEO ini dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi para pemimpin di seluruh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kesejahteraan seluruh karyawan," papar dia.

"Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh karyawan BNI yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam kesuksesan perusahaan ini. Saya berkomitmen untuk terus memimpin dan mengembangkan BNI menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," pungkas dia. (*)