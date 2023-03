Mulai Hari Ini Harga BBM Jenis Pertamax Naik Menjadi Rp13.300 per Liter, Berikut Rinciannya

Warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Mulai hari ini Pertamax naik Rp500 dari Rp12.800 menjadi Rp 13.300 per liter untuk wilayah Pulau Jawa, pada Rabu (1/3/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.CPM, JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax naik Rp 500 dari Rp12.800 menjadi Rp 13.300 per liter untuk wilayah Pulau Jawa, pada Rabu (1/3/2023).

Mengutip website resmi Pertamina, kenaikkan harga itu menyesuaikan Keputusan Menteri ESDM tentang harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM).

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," dikutip dari situs Pertamina, Rabu (1/3/2023).

Adapun harga BBM Pertamax Turbo naik Rp 250 per liter menjadi Rp 15.100, dari sebelumnya Rp 14.850 per liter di Pulau Jawa.

Harga BBM jenis gasoil Dexlite (CN 51) di Pulau Jawa justru mengalami penurunan harga menjadi Rp 14.950 dari sebelumnya Rp 16.150 per liter. Kemudian, Pertamina Dex juga turun Rp 1.000 per liter jadi Rp 15.850 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Bio Solar tidak berubah. Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, Bio Solar Rp 6.800 per liter.

Berikut daftar harga terbaru BBM di seluruh Indonesia:

1. Aceh

- Pertamax : Rp 13.300

- Pertamax Turbo : Rp 15.100

- Dexlite : Rp 14.950

- Pertamina Dex : Rp 15.850

2. Sumatera Utara

- Pertamax : Rp 13.550

- Pertamax Turbo :Rp 15.400

- Dexlite :Rp 15.250

- Pertamina Dex :Rp 16.150

3. Sumatera Barat

- Pertamax : Rp 13.550

- Pertamax Turbo : Rp 15.400

- Dexlite : Rp 15.250

- Pertamina Dex : Rp 16.150