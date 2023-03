United Tractors Serahkan Bangunan SD untuk Para Penyintas Erupsi Semeru di Lumajang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, LUMAJANG - PT United Tractors Tbk (UT) memperkuat komitmen meningkatkan pendidikan di Tanah Air dengan menyerahkan bantuan satu unit SD di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (1/3/2023).

Direktur UT Edhie Sarwono, menyampaikan serah terima bangunan SD merupakan kontribusi nyata perusahaan dalam tahap rehabilitasi bagi warga terdampak bencana erupsi.

"Kami (UT) meyakini pentingnya fasilitas pendidikan yang memadai agar kegiatan belajar, serta kualitas pendidikan dapat terjaga. Karena itu, bantuan SD ini merupakan langkah awal kami dalam membantu menjaga keberlanjutan warga sekitar khususnya pada aspek pendidikan. Secara khusus, kami ingin memastikan program keberlanjutan untuk penyintas erupsi Semeru tidak berhenti di tengah jalan," ujar Edhie saat acara seremoni penyerahan SD Sumbermujur, Rabu (1/3/2023).

Sebelum pembangunan SD ini selesai, UT juga telah membangun sejumlah sekolah darurat di beberapa titik bagi warga sekitar.

Sumbermujur merupakan desa yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai area relokasi bagi warga terdampak erupsi dari desa lainnya.

Total lebih dari 2.000 kepala keluarga menetap di desa ini khususnya di kawasan Bumi Semeru Damai (BSD).





SD ini akan digunakan oleh para siswa dari dua SD yang terdampak erupsi Semeru, yakni SDN Sumberwuluh 02 dan SDN Supiturang 03 dengan total mencapai 200 murid.

Selain bangunan sekolah, UT juga melengkapi kebutuhan belajar mengajar lainnya seperti buku pelajaran dan fasilitas kelas.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono, berharap fasilitas pendidikan yang diberikan mampu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat terdampak bencana Erupsi Gunung Semeru agar menjadi lebih waspada, sigap dan tanggap akan bencana.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran UT di Kabupaten Lumajang sejak masa tanggap darurat bencana hingga saat ini telah memasuki tahun ketiga tetap konsisten memberikan kontribusi bagi warga Lumajang. Kami berharap kolaborasi akan terus terjalin kedepannya untuk keberlanjutan warga penyintas erupsi Semeru," ucap Agus.

Selain penyerahan bantuan fasilitas pendidikan, UT juga menyalurkan bantuan kepada UMKM setempat berupa mesin jahit baru dan mesin poles amplas variable, agar mampu mendorong usaha masyarakat menjadi lebih optimal.

UT juga meningkatkan kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sekitar sekolah.

Seluruh inisiatif yang dilakukan UT merupakan wujud nyata perusahaan dalam implementasi prinsip keberlanjutan dan penerapan aspek ESG (Environmental, Social and Governance) di bidang kebencanaan yakni Utaction (United Tractors for Emergency and Action).