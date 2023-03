Bursa Saham Asia Melonjak di Tengah Prospek Pemulihan Ekonomi China

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, HONG KONG - a dan menyusul Wall Street yang membalikkan kerugian semalam.

Melansir dari Reuetrs, indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang naik 0,7 persen. Bursa saham Australia naik 0,39 persen, dibantu oleh kenaikan saham penambang dan keuangan.

Sementara indeks saham Nikkei Jepang naik 1,57 persen, melonjak ke level tertinggi dalam hampir tiga bulan terakhir.

Indeks CSI 300 blue-chip China naik 0,2 persen, sementara indeks Shanghai Composite naik 0,34 persen. Sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,89 persen.

Bursa saham AS naik pada perdagangan Kamis (2/3/2023), membalikkan kerugian sebelumnya karena imbal hasil Treasury mundur dari level tertinggi, menyusul komentar mengenai suku bunga dari Presiden Federal Reserve (The Fed) Atlanta.

Dow Jones Industrial Average naik sekitar 1 persen, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq Composite keduanya naik sekitar 0,75 persen.

Pasar global telah diterpa serangkaian laporan data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kuat selama beberapa pekan terakhir, termasuk klaim pengangguran yang terbit pada Kamis, yang menyerukan The Fed perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

Tetapi investor menarik napas lega setelah Presiden The Fed Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan dia menyukai kenaikan suku bunga AS seperempat poin yang lebih "lambat dan stabil" untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan terhadap ekonomi AS.

Investor juga menunggu target ekonomi yang ditetapkan oleh parlemen China, dan siapa yang akan terpilih untuk jabatan ekonomi teratas di Negeri Tirai Bambu. Pertemuan tahunan parlemen China akan dibuka pada Minggu (5/3/2023).

Pandangan investor untuk memegang aset berisiko telah meningkat akhir-akhir ini di tengah tanda-tanda China, ekonomi terbesar kedua di dunia, telah membuat pemulihan yang stabil setelah pemerintahnya menghentikan kebijakan nol COVID yang ketat pada Desember tahun lalu.

"Semua orang mengincar target pertumbuhan China untuk tahun 2023 dan bertanya-tanya apakah itu akan menjadi 5 persen, 5,5 persen atau bahkan setinggi 6 persen. Angka tersebut akan mewakili ukuran stimulus kebijakan pemerintah. Itulah yang paling dipedulikan oleh pasar dan investor," kata kepala investasi di Beijing Yunyi Asset Management, Zhang Zihua.

Sementara itu di pasar valuta asing, indeks dolar, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun di 104,82. Mata uang euro naik 0,1 persen pada perdagangan hari ini di 1,0611 dolar AS, setelah naik 0,33 persen dalam sebulan. Euro bergerak dari level terendah dalam dua bulan terakhir di 1,0533 dolar AS pada awal minggu ini.

Di pasar energi, harga minyak tetap kuat didorong oleh tanda-tanda pemulihan ekonomi yang kuat di China, importir minyak mentah utama dunia, dan berkurangnya kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga AS yang agresif.

Harga minyak mentah AS merosot 0,13 persen menjadi 78,06 dolar AS per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent menyentuh 84,66 dolar AS per barel.