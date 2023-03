Tatap Tahun Ketidakpastian, Bank DKI akan Pertajam Inovasi Digital

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bidang perbankan, Bank DKI menerima penghargaan atas kinerja dan inovasi yang dilakukan sepanjang masa pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto menerima penghargaan Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Consistency of Realizing Profit Growth ajang Indonesia Best CFO Awards 2023.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Segara Research Institute menjadi periset serta dewan juri, dengan penilaian soal aspek capaian kinerja bisnis, serta media monitoring.

"Ke depan, Bank DKI akan terus meningkatkan dan mempertajam Transformasi 5.0 dengan berbagai program kerja yang lebih nyata melalui inovasi digital," kata Romy dalam keterangannya, Sabtu (4/3/2023).

Romy menjelaskan kinerja keuangan Bank DKI hingga akhir tahun 2022 tercatat peningkatan laba bersih menjadi Rp939,11 miliar tumbuh 29,11 persen dibandingkan periode Desember 2021 sebesar Rp727,36 miliar.

Sementara total aset tumbuh 11,51 persen menjadi Rp78,88 triliun dibanding Rp70,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun Non Performing Loan (NPL) menjadi 1,75 persen atau turun dari 2,98 persen pada Desember 2021. Sedangkan rasio Return On Equity (ROE) tercapai 10,10 persen, lebih tinggi dari sebelumnya 7,96 persen di Desember 2021.

"Bank DKI akan meningkatkan berbagai corporate action agar bisa tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ungkapnya.