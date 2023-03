Buka Puasa di “Pasar Ramadhan” Swiss-Belinn Kemayoran Yuk, Ada Hadiahnya Loh!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbuka puasa di bulan Ramadhan menjadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, digunakan sebagai momen untuk dilewati bersama orang terkasih maupun untuk pertemuan bisnis guna mempererat tali silaturahmi.

Mulai tanggal 23 Maret hingga 21 April 2023 nanti, Swiss-Belinn Kemayoran Hotel mengundang para tamunya untuk menikmati beragam menu khas Nusantara bertemakan Pasar Ramadhan yang disajikan dalam bentuk All You Can Eat Buffet dengan 99 pilihan menu hidangan favorit hasil kreasi juru masak yang tentunya menggugah selera.

Pengalaman berbuka puasa bertemakan “Pasar Ramadhan” membawakan para tamu dengan suasana dan dekorasi ala Pasar tradisional yang menghadirkan beragam pilihan menu makanan, mulai dari aneka takjil, Makanan pembuka, Sop, Menu utama, hingga makanan penutup.

Para tamu juga berkesempatan untuk memenangkan voucher menginap termasuk paket berbuka puasa dan sahur untuk 2 orang dengan cara mengunggah keseruan berbuka puasa di Swiss-Belinn Kemayoran di akun Instagram masing-masing dan tag akun @swissbelinnkemayoran. Hadiah akan diundi setiap minggunya.

"Berbagai pilihan menu Nusantara dapat dinikmati selama bulan Ramadhan ini, mulai dari menu Betawi, Sunda, Jawa, Sumatera dan Bali. Tak ketinggalan Soto Betawi Kemayoran, dan gepuk daging yang menggugah selera, ayam Taliwang dengan cita rasa Bali, rawon daging yang membawa suasana tempo dulu dan Mie Aceh dengan resep otentik dari Serambi Mekkah. Semua ini dapat ditemukan di Pasar Ramadhan," ujar Executive Chef Swiss-Belinn Kemayoran Hotel, Ade Setiawan.

Paket Buka Puasa All you can eat Buffet Swiss-Belinn Kemayoran Hotel ditawarkan seharga Rp 189.000net per orang, bila hanya ingin takjil saja seharga Rp 99.000net dan untuk paket menginap mulai dari Rp 685.000 net. Pilihan menu akan dirotasi agar menghadirkan variasi bagi para tamu setiap harinya.

Untuk informasi dan reservasi bisa mengunjungi www.swiss-belhotel.com, Instagram @swissbelinnkemayoran, atau WhatsApp di +62 857-9226-0861 (Bening) dan +62 813-1148-5127 (Rizki). (*)