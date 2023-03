Pelaku UMKM Berorientasi Ekspor akan Ramaikan Acara Mobil hingga Sepatu di DBL Arena

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah dikurasi dan memiliki pasar ekspor meramaikan acara mobil, sepatu, hingga baju di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur pada 10-12 Maret 2023.

Acara kolaborasi Rans Entertainment dan BNI ini memiliki banyak penawaran menarik

"Kalau enggak datang akan menyesal, karena ini BNI Expo With Rans acara yang the best," kata Raffi Ahmad yang juga pemilik Rans Entertainment dikutip Rabu (8/3/2023).

Menurut Raffi, penawaran menarik itu seperti cashback hingga Rp 7,7 Juta, diskon hingga 50 persen dan penawaran lainnya dengan syarat bertransaksi menggunakan BNI.

Selain itu ada bunga spesial dan bebas biaya provisi untuk KPR rumah dan kredit kendaraan.

"Nah tapi buat kamu yang belum punya tabungan BNI jangan khawatir bisa langsung buka tabungan dan aktivasi BNI Mobile Banking pake kode referral “RAFFI” buat #TIMRAFFI , “GIGI” buat #TIMGIGI dan “AACIPUNG” buat #TIMAACIPUNG,” urainya.

Raffi kemudian menyebut acara di DBL Arena akan diisi temu sapa atau meet and greet dengan beberapa artis ibu kota.

Selain itu, beberapa band ternama bakal manggung di lokasi acara seperti Jamrud, Maliq & D'Essentials, dan Ndarboy Genk.

"Ada konser dan entertainment. Jadi, hiburannya juga ada. Artisnya, ada Jamrud, Maliq, dan Ndarboy," kata Raffi.

Adapun panitia acara juga menyiapkan hadiah menarik grandprize satu mobil listrik Wuling dan tiga motor listrik Gesits serta lainnua.