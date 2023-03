Agen Didorong Terus Berkontribusi Dukung Pengembangan Industri Properti Nasional

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS COM, JAKARTA - Perkembangan dunia bisnis properti tidak lepas dari peran agen properti di Indonesia.

Peran agen properti dinilai sangat penting guna menjaga kualitas ekosistem transaksi properti yang melibatkan penjual dan pembeli serta mengembangkan industri properti.

Country Manager 99 Group Indonesia Marketplace Properti, Maria Herawati Manik mengatakan karena peran besar agen sebagai stakeholder strategis dalam pengembangan sektor properti di Indonesia maka mereka berhak mendapatkan apresiasi.

"Rumah123.com melalui Agent Awards 2023, ingin memberikan penghargaan sebagai apresiasi atas kerja keras serta kontribusi yang sudah diberikan para agen properti selama ini. Setelah penghargaan sebelumnya menjangkau secara regional, yakni se-Jawa Barat, kami ingin menjangkau lebih luas lagi ke berbagai daerah di tingkat nasional. Hal ini mengingat para agen properti merupakan stakeholder strategis dalam pengembangan sektor properti di Indonesia," kata Maria dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Jumat (10/3/2023).

Sementara itu, Project Lead Rumah123 Agent Awards 2023, Shafira Shika Larasati mengungkapkan, dari 14.000 lebih agen properti yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang terdaftar di portal Rumah123.com telah dilakukan proses seleksi dan penilaian yang ketat menjadi 55 nominasi kantor agen properti dan 55 agen secara individual.

Selanjutnya, ditetapkan 38 pemenang dalam delapan kategori penghargaan dengan dua kategori tertinggi, yakni Best of the Best Agent dan Best of the Best Agency Office.

“Harapannya penghargaan ini bisa memotivasi seluruh agen properti di Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendukung pengembangan industri properti nasional ke depannya,” kata Shafira.