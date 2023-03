Program Magang Kerja Jadi Terobosan Industri Cetak SDM Inovatif dan Kreatif 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlambatan ekonomi global dan domestik memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi karyawan.

Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam risetnya juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja global hanya akan mencapai 1,0 persen pada 2023, kurang dari setengah tingkat pada 2022.

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks, dunia industri dituntut selalu inovatif untuk mendorong sumber daya manusianya selalu produktif dan kreatif.

Salah satu caranya adalah melalui program pemagangan karyawan. Perusahaan FMCG Unifarm misalnya, kini kembali melanjutkan program Management Trainee setelah program serupa digelar pada 2021-2022 lalu.

Program ini merekrut 12 lulusan terbaik universitas ternama di Indonesia di program Unifam Management Trainee (MT) Batch 2 tahun 2023. Bagi perusahaan ini, investasi pada sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting bagi kelangsungan bisnis.

Head of Human Capital PT United Family Food (UNIFAM), Windy Prastiwi mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi yang dihadapi saat ini, keputusan untuk mengadakan Program UMT adalah tindakan strategis yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi Unifam.

“Saya berharap kehadiran para UMT di UNIFAM dapat memberikan ide-ide baru yang inovatif, solusi dan perspektif baru untuk melewati tantangan-tantangan kedepannya. Hal ini juga dilakukan dalam rangka membawa SDM kami globally competent," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 10 Maret 2023.

Program UMT yang diikuti oleh para fresh graduate ini diharapkan dapat membantu mereka memahami lebih dalam bisnis Unifam dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Windy mengatakan pihaknya juga akan memberikan pelatihan yang komprehensif dan dukungan untuk membantu karyawan baru dalam menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan dan persyaratan pekerjaan.

Program UMT resmi dibuka pada 27 Februari 2022. Selama program berlangsung, peserta akan dibekali dengan knowledge tentang Sales, Marketing, Manufacture dan Finance melalui rangkaian In Class Training, On The Job Training dan Project Improvement yang menantang.

“Dengan mengikuti program Management Trainee, mahasiswa yang baru lulus kuliah akan mendapatkan jenjang karier, ilmu pengetahuan baru dalam dunia kerja dan pengalaman baru untuk berorganisasi," ujar Wishnu Pramuji COO Unifam.