Pemerintah Beri Kemudahan Pembiayaan Wirausaha Bagi Para Diaspora

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno dalam peluncuran Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World di Hong Kong, Jumat (10/3/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberi kemudahan peluang usaha bagi para diaspora Indonesia di seluruh penjuru dunia.

Kemudahan itu ditandai dengan peluncuran Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World di Hong Kong, Jumat (10/3/2023).

Sandiaga Uno meyakini program Indostar dapat mendorong pertumbuhan wirausahawan diaspora Indonesia.

"Program Indostar yang menjadi andalan dari pemerintah Indonesia sebagai suatu platform memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wirausaha diaspora Indonesia yang ada di Hongkong dan di belahan dunia lainnya untuk mengakses program Indonesia Spice Up The World," ungkap Sandiaga Uno.

"Program Indostar ini tentunya menargetkan 4.000 restoran Indonesia baru dan yang sudah beroperasi bisa masuk ke dalam jejaring Indonesia Spice Up The World untuk mendorong tumbuhnya ekspor rempah-rempah dari Indonesia sejumlah 2 miliar dolar AS di tahun 2025," paparnya.

Sebab, lewat pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan, dirinya berharap akan mendorong lebih banyak wirausaha yang membuka restoran Indonesia.

"Harapannya masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, ada 150.000 lebih, bisa memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak sulit lagi mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan," ungkap Sandiaga Uno.

Menparekraf berharap program Indostar ini akan menggeliatkan wirausaha para diaspora.

"Sekarang ini ada 20 restoran di Hong Kong, mudah-mudahan dapat menjadi 40, bisa jadi 80, bisa jadi 200, sehingga kita akan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik, bagi Indonesia, khususnya di level internasional," bebernya.