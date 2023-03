Bank of London Ajukan Tawaran Akuisisi Anak Usaha Silicon Valley Bank di Inggris

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Lembaga kliring global Bank of London telah mengajukan proposal resmi untuk mengakuisisi anak perusahaan Silicon Valley Bank (SVB) di Inggris, menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Reuters pada Minggu (12/3/2023).

Menurut Reuters, pembelian tersebut merupakan upaya dari konsorsium perusahaan ekuitas swasta.

“Sebuah konsorsium perusahaan ekuitas swasta terkemuka, yang dipimpin oleh The Bank of London, mengonfirmasi telah mengajukan proposal resmi kepada Yang Mulia Treasury, The Prudential Regulation Authority di The Bank of England dan Board of Silicon Valley Bank UK,” bunyi pernyataan itu.

Sebelumnya, Reuters juga telah melaporkan sejumlah lembaga keuangan Inggris lainnya sedang meninjau langkah serupa, termasuk OakNorth Bank, pemberi pinjaman milik SoftBank.

Rencana untuk menyelamatkan perusahaan rintisan dan teknologi yang terkena dampak keruntuhan SVB telah disusun oleh otoritas Inggris. Rencana darurat akan mencakup bantuan tunai untuk sejumlah bisnis.

Terkait hal ini, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan pemerintah bekerja "dengan cepat" untuk memberikan rencana dalam beberapa jam mendatang, yang akan mengamankan "likuiditas operasional dan kebutuhan arus kas" untuk klien Silicon Valley Bank di Inggris.

Departemen Keuangan Inggris juga mengatakan pihaknya "akan memajukan rencana segera untuk memastikan kebutuhan operasional jangka pendek dan arus kas pelanggan Silicon Valley Bank Inggris dapat dipenuhi".

Pekan lalu, bank sentral Inggris (BoE) resmi menghentikan operasi cabang SVB dan menyatakan bank tersebut memiliki "kehadiran terbatas" di Inggris dan tidak ada "fungsi penting" yang mendukung sistem keuangan.