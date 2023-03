Ketika Mendag Zulkifli Hasan Ditanya Pengusaha soal Kondisi Politik 2024

TRIBUNNEWS/SANUSI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada acara dialog dengan mahasiswa Indonesia di KBRI New Delhi, India, Senin (13/3/2023). Pada acara tersebut, Mendag berdialog dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di India dengan topik diskusi sangat hangat mulai dari makanan hingga kewirausahaan. Selain berdialog dengan mahasiswa Indonesia, Mendag juga dijadwalkan menyampaikan pidato kunci pada sesi peresmian konferensi tingkat tinggi (KTT) Kemitraan Konferensi Industri India (The Confederation of Indian Industry/CII) Partnership Summit 2023 di New Delhi. Mendag Zulkifli Hasan juga akan memberi sambutan pada sesi khusus (Country Session) tentang Indonesia dalam KTT Kemitraan CII 2023.