Selama Perhelatan F1 Powerboat 2023, Jumlah Penumpang Pesawat di 2 Bandara Lebihi 500 Ribu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkap terjadi kenaikan jumlah penumpang pesawat terbang di Bandara Internasional Kualanamu dan Silangit selama Februari 2023.

Hal itu tak lepas dari penyelenggaraan F1 Powerboat Lake Toba 2023 pada 25 hingga 26 Februari 2023 lalu.

"Pergerakannya di Bandara Kualanamu dan Silangit dengan total 29.099 penumpang di Bandara Silangit dan di Kualanamu total 485.858 penumpang," kata Sandiaga dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023).

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno, ia turut menyampaikan, tingkat okupansi penginapan di Balige mencapai 100 persen.

Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa meningkat hingga 11,44 persen serta jasa transportasi dan pergudangan meningkat sampai 16,02 persen.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut, hasil survei Kemenparekraf menemukan sejumlah temua.

Untuk akomodasi pelaksanaan F1 Powerboat, ada 17 persen (responden) memilih (menginap) di hotel, 17 persen memilih tidak menginap, 25 persen menggunakan homestay/inn dan losmen, 12 persen memilih untuk glamping di tenda, 25 persen tinggal di rumah kerabat, dan tiga persen memiliki alternatif lain.

Sementara itu, biaya akomodasi per hari yang sudah dihitung ada 55 persen di bawah Rp 100 ribu, 14,4 persen antara Rp 100 ribu-Rp 300 ribu, 15,4 persen antara Rp 300 ribu-Rp 500 ribu, 12,3 persen menghabiskan Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, dan 2,9 persen di atas Rp 1 juta perhari.

Selain itu, Sandiaga memaparkan ada 60 persen pengunjung puas dengan fasilitas air bersih di daerah sekitar penyelenggaraan F1 Powerboat Lake Toba dan 58,5 persen puas dengan fasilitas toilet yang tersedia.

"Sebanyak 63,2 persen pengunjung menganggap daya tarik wisata lokal sangat menarik, dan 52,8 pengunjung menganggap harga tiket masuk F1 Powerboat Lake Toba terjangkau dan sangat terjangkau," kata Sandiaga.

Sandiaga berharap kesuksesan pelaksanaan F1 Powerboat ini bisa mendorong pemulihan pariwisata dan pencapaian target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru.