VIDEO Total Transaksi Perdagangan RI-India Ditargetkan Tembus 50 Miliar Dolar AS Pada 2025

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Pemerintah menargetkan total perdagangan antara Indonesia dan India mencapai 50 miliar dolar AS pada 2025.

Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan saat melakukan pertemuan bilateral dengan President The Confederation of Indian Industry/CII Mr Sanjiv Bajaj di New Delhi, Selasa (14/3/2023).

Pertemuan bilateral tersebut sebagai bagian dari KTT Kemitraan Konferensi Industri India Partnership Summit 2023.

"Ini yang kedua kalinya saya ke India. Hal ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Perdagangan dan Duta Besar RI."

"Kami inggin sungguh sungguh ingin merealisasikan apa yang sudah disepakati kedua pemimpin yaitu Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendorong transaksi perdagangan kedua negara," ujarnya.

"Diharapkan pada 2025, (total transaksi perdagangan, red) menjadi 50 miliar dolar AS," ujar Mendag Zulhas.

Pada 2022, total perdagangan Indonesia dan India tercatat sebesar 32,71 miliar dolar AS atau naik 55,68 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 21,01 miliar dolar AS.

Pada 2022, ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar 23,38 miliar dolar AS sementara impor Indonesia dari India sebesar 9,33 miliar dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 14,05 miliar dolar AS.

Produk ekspor utama Indonesia ke India di antaranya batubara, minyak kelapa sawit dan turunannya, besi paduan, asam lemak monokarboksilat industri, serta bijih tembaga dan konsentratnya.

Sementara produk utama impor Indonesia dari India di antaranya produk besi setengah jadi, tebu atau gula bit, kacang tanah, daging kerbau beku, serta paduan ferro.(*)