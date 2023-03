BTN Rombak Jajaran Dewan Direksi, Nixon LP Napitupulu Jadi Direktur Utama

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, kini memiliki nama baru di kursi Direktur Utama. Di mana Nixon LP Napitupulu dipercaya untuk mengisi jabatan tersebut.

Keputusan ini setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Diketahui, sebelumnya jabatan Direktur Utama ditempati oleh Haru Koesmahargyo. Sementara Nixon sebelumnya merupakan Wakil Direktur Utama BTN.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama, dan Hakim Putratama sebagai Direktur Institutional Banking.

Sedangkan pada jajaran Komisaris perseroan tidak ada perubahan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas didikasi dan jasa dari Bapak Haru selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN,” kata Nixon dalam RUPST di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Sebagai informasi, agenda RUPST BTN di antaranya adalah Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Berikut susunan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:

- Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

- Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo

- Direktur Consumer : Hirwandi Gafar

- Direktur Finance : Nofry Rony Poetra

- Direktur Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo

- Direktur Asset Management : Elisabeth Novie Riswanti

- Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto

- Direktur Distribution and Funding : Jasmin

- Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

- Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama