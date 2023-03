Kembangkan Industri Kesehatan, SILO Tambah Fasilitas Homecare di 41 Rumah Sakit

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO), anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) di sektor pelayanan kesehatan, terus meningkatkan dan memperluas layanannya melalui Siloam Homecare Services.

Tujuannya untuk menjangkau pasien yang secara fisik tidak dapat datang ke RS Siloam sehingga mereka dapat berkonsultasi dengan dokter dari kenyamanan rumah mereka.

Saat ini, 41 RS Siloam menyediakan layanan homecare kepada pasien sekitar lokasi RS Siloam.

Siloam Homecare Services menyediakan berbagai perawatan medis bagi pasien termasuk pengujian Covid-19 dan vaksin, perawatan luka, nursing care, perawatan onkologi kemoterapi, perawatan pasca bedah, perawatan ibu dan anak, rehabilitasi medis, medical check-up, hingga jasa katering makanan sehat.

Per September tahun 2022, Siloam Homecare Services telah melayani lebih dari 21.000 pasien. RS Siloam juga menyiapkan 347 dokter dan spesialis untuk layanan perawatan di rumah pasien.

Pertumbuhan kinerja SILO ini tentu saja berimbas positif terhadap induk usahanya yaitu LPKR yang merupakan pemegang saham utama dengan kepemilikan 58,05 persen.

Group CEO LPKR sekaligus Komisaris Utama SILO John Riady mengatakan LPKR melalui SILO berkomitmen untuk terus mengembangkan industri kesehatan di Indonesia.

Baca juga: Kinerja Positif, SILO Siapkan 41 Rumah Sakit untuk Layanan Homecare

"Industri kesehatan merupakan salah satu industri atau sektor yang penting dan perlu dikembangkan di Indonesia. Terlebih lagi, perekonomian diperkirakan semakin bertumbuh dan kebutuhan akan fasilitas kesehatan semakin tinggi," kata John dikutip pada Kamis (16/3/2023).

Menurut dia LPKR melalui SILO akan terus melanjutkan ekspansi.

"Kami memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan healthcare di Indonesia, dan tentunya berkomitmen untuk terus bertumbuh," kata John.

Seperti diketahui, per Kuartal III/2022, SILO membukukan pendapatan sebesar Rp 5,4 triliun, dengan EBITDA Rp1,4 triliun dan laba bersih Rp457 miliar.

SILO juga mencatat jumlah Inpatient Days dan jumlah Pasien Rawat Jalan tertinggi pada Kuartal III/2022, dibandingkan dengan 10 kuartal sebelumnya.

Inpatient Days pada 9 bulan tahun 2022 meningkat 8,3 persen menjadi 587.617 hari dibandingkan dengan 542.772 hari pada 9 bulan tahun 2021.

Dalam 9 bulan tahun 2022, SILO telah melayani lebih dari 2,2 juta pasien rawat jalan, meningkat 32,2 persen dibandingkan dengan 9 bulan tahun 2021.